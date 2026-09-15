Puebla vs Toluca en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue en directo el partido pendiente de la jornada 7 entre Puebla ante Toluca en el Estadio Cuauhtémoc
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios favorecen a Toluca: los Diablos aparecen como favoritos en la línea de dinero con una cuota de -193. El empate se encuentra en +340, mientras que una victoria de Puebla paga +470, por lo que el mercado marca una diferencia entre ambos equipos de cara al partido.
Antecedentes Puebla vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Toluca domina los últimos cinco enfrentamientos ante Puebla, con tres victorias y dos empates, por lo que La Franja no ha podido vencer a los Diablos en este periodo. Además, Toluca ha marcado 12 goles por apenas 2 de Puebla en estos cinco partidos
Puebla 0-0 Toluca | Clausura 2026
Toluca 3-1 Puebla | Apertura 2025
Puebla 0-3 Toluca | Clausura 2025
Toluca 5-0 Puebla | Apertura 2024
Puebla 1-1 Toluca | Clausura 2024
¿A qué hora juega Puebla vs Toluca y dónde ver hoy 15 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El partido pendiente de la jornada 7 dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.
Puebla vs Toluca en vivo
¡Bienvenidos y bienvenidas! El martes 15 de septiembre tenemos Liga MX con el partido pendiente de Puebla ante Toluca en el Estadio Cuauhtémoc. Los Diablos llegan con la misión de hacerse del liderato que actualmente ostentan las Chivas. Mientras que el Puebla tendrá la oportunidad de dar un duro golpe para meterse en la pelea por la Liguilla.
Toluca viene en un gran momento tras coronarse en la Leagues Cup y ganar por goleada 5–2 ante el Atlas en su regreso a la Liga MX. Mientras que Puebla viene de vencer por la mínima al Necaxa de último momento lo que les dio la oportunidad de estar en el octavo lugar con 13 unidades. Así que no se muevan de sus asientos que les traeremos todos los detalles minuto a minuto en Claro Sports.