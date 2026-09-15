Puebla vs Toluca en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Puebla vs Toluca en vivo

¡Bienvenidos y bienvenidas! El martes 15 de septiembre tenemos Liga MX con el partido pendiente de Puebla ante Toluca en el Estadio Cuauhtémoc. Los Diablos llegan con la misión de hacerse del liderato que actualmente ostentan las Chivas. Mientras que el Puebla tendrá la oportunidad de dar un duro golpe para meterse en la pelea por la Liguilla.

Toluca viene en un gran momento tras coronarse en la Leagues Cup y ganar por goleada 5–2 ante el Atlas en su regreso a la Liga MX. Mientras que Puebla viene de vencer por la mínima al Necaxa de último momento lo que les dio la oportunidad de estar en el octavo lugar con 13 unidades. Así que no se muevan de sus asientos que les traeremos todos los detalles minuto a minuto en Claro Sports.