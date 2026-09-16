Guillermo Almada y su mala racha ante Chivas previo al Clásico Nacional: seis partidos sin ganar

El técnico del América no vence al Guadalajara desde el Clausura 2022, cuando dirigía al Pachuca y consiguió un triunfo en el Estadio Hidalgo

Guillermo Almada, con tres derrotas consecutivas ante Chivas | Imago7

Guillermo Almada afrontará su primer Clásico Nacional como entrenador del América con un antecedente particular ante Chivas: acumula seis partidos consecutivos sin vencer al Guadalajara en la Liga MX. El uruguayo, de 60 años, se reencontrará con el Rebaño este sábado 19 de septiembre, cuando las Águilas reciban a los rojiblancos en la jornada 9 del Apertura 2026.

La última victoria de Almada frente al Guadalajara ocurrió durante el Clausura 2022, en su primer torneo como entrenador del Pachuca. Los Tuzos se impusieron 2-1 en el Estadio Hidalgo por la jornada 2, gracias a un gol de Víctor Guzmán y un autogol de Raúl Gudiño.

Después de aquel triunfo, Almada enfrentó al Guadalajara en tres ocasiones sin conocer la derrota. Pachuca empató 0-0 ante Chivas en el Apertura 2022, igualó 1-1 en el Clausura 2023 y volvió a terminar 0-0 en el Apertura 2023. Esos resultados se sumaron a los cuatro encuentros que había dirigido anteriormente con Santos para completar una racha de ocho partidos sin perder ante el Rebaño.

La situación cambió en el Clausura 2024, cuando Chivas derrotó 0-1 al Pachuca en el Estadio Hidalgo durante la jornada 15. A partir de ese encuentro, Almada dejó de conseguir triunfos ante el Guadalajara y acumuló tres derrotas consecutivas en sus siguientes enfrentamientos contra los rojiblancos.

Guillermo Almada pasó de dominar a Chivas a sumar seis partidos sin ganar

Después de aquella primera derrota, el técnico volvió a encontrarse con el Guadalajara en el Apertura 2024. En la jornada 12, los rojiblancos vencieron 0-2 al Pachuca nuevamente en el Estadio Hidalgo, antes de conseguir otro triunfo ante el equipo de Almada por 2-1 en el Estadio Akron, durante la jornada 8 del Clausura 2025.

Ese último enfrentamiento también representó el sexto partido consecutivo de Almada sin derrotar a Chivas. La racha quedó conformada por tres empates y tres derrotas, después de que el técnico hubiera comenzado su recorrido por el fútbol mexicano con ocho encuentros consecutivos sin perder ante el Guadalajara.

La sequía de Almada ante Chivas

Chivas 0-0 Pachuca | Estadio Akron, jornada 6 del Apertura 2022

Pachuca 1-1 Chivas | Estadio Hidalgo, jornada 6 del Clausura 2023

Chivas 0-0 Pachuca | Estadio Akron, jornada 9 del Apertura 2023

Pachuca 0-1 Chivas | Estadio Hidalgo, jornada 15 del Clausura 2024

Pachuca 0-2 Chivas | Estadio Hidalgo, jornada 12 del Apertura 2024

Chivas 2-1 Pachuca | Estadio Akron, jornada 8 del Clausura 2025

Fernando Gago, el primer técnico de Chivas en vencer a Almada | Imago7

La racha positiva que Almada llegó a tener contra Chivas

Apertura 2019 | Santos 3-0 Chivas, Jornada 1

Apertura 2020 | Santos 2-0 Chivas, Jornada 2

Clausura 2021 | Chivas 1-1 Santos, Jornada 13

Apertura 2021 | Santos 0-0 Chivas, Jornada 4

Clausura 2022 | Pachuca 2-1 Chivas, Jornada 2

Apertura 2022 | Chivas 0-0 Pachuca, Jornada 6

Clausura 2023 | Pachuca 1-1 Chivas, Jornada 6

Apertura 2023 | Chivas 0-0 Pachuca, Jornada 9

Gabriel Milito, el polo opuesto de Guillermo Almada ante Chivas

Mientras Almada busca terminar con su sequía ante el Rebaño, Gabriel Milito llega con dos victorias en sus dos Clásicos Nacionales de Liga MX. El técnico argentino derrotó al América 1-2 en la jornada 8 del Apertura 2025 y posteriormente volvió a imponerse 1-0 en el Estadio Akron durante la jornada 6 del Clausura 2026.

Milito habló sobre la importancia del contexto previo al Clásico Nacional después de la victoria de Chivas sobre Pumas. “Entiendo lo que se pueda generar durante la semana. Pero los Clásicos no tienen absolutamente nada que ver con cómo llega un equipo u otro. Tenemos la experiencia propia de nuestro primer Clásico en su casa, donde ellos venían mejor, nosotros peor y pudimos ganar. Poco importan los antecedentes en el fútbol, mucho menos importa en un Clásico”, señaló.

Ahora, Almada buscará conseguir su primera victoria sobre Chivas como entrenador del América y cortar una racha que comenzó en 2024. Del otro lado, Milito intentará mantener su registro perfecto en los Clásicos Nacionales de Liga MX cuando el Guadalajara visite al conjunto azulcrema este sábado 19 de septiembre en la jornada 9 del Apertura 2026.

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