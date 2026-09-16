Fluminense resiste ante Platense y avanza a las semifinales de la Copa Libertadores 2026

El conjunto brasileño perdió 2-1 en Argentina, pero hizo valer el 2-0 de la ida para imponerse 3-2 en el marcador global

Fluminense avanza a semifinales pese a caer ante Platense. Reuters

Fluminense aseguró su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 pese a caer 2-1 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. El conjunto brasileño hizo valer la ventaja obtenida en el encuentro de ida y cerró la serie con un marcador global de 3-2.

Platense salió decidido a recortar la diferencia desde los primeros minutos y encontró aproximaciones constantes sobre la portería de Fluminense. Nicolás Retamar tuvo varias oportunidades, mientras Juan Ignacio Saborido también probó desde fuera del área, aunque sin conseguir abrir el marcador.

El equipo argentino mantuvo la presión y finalmente encontró el 1-0 al minuto 30. Guido Mainero recibió dentro del área y definió con la pierna derecha para darle vida a Platense en la eliminatoria.

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El golpe no detuvo al conjunto local. En los minutos previos al descanso, Platense volvió a acercarse con Retamar y encontró el segundo tanto en el tiempo añadido de la primera mitad. Guido Mainero envió un centro que Bruno Sepúlveda convirtió con un remate de cabeza para establecer el 2-0.

Fluminense necesitaba reaccionar en el complemento para evitar que la serie se complicara. El conjunto brasileño comenzó a buscar más espacios y encontró el descuento al minuto 57. Agustín Canobbio recibió una asistencia de Hulk tras un contraataque y definió dentro del área para colocar el 2-1.

Con el marcador nuevamente abierto, Platense tuvo oportunidades para recuperar la diferencia de dos goles. Mateo Mendía e Ignacio Vázquez exigieron a la defensa brasileña, mientras Agustín Lagos también estuvo cerca con un disparo que pasó por encima de la portería.

Los minutos finales fueron de presión para Fluminense. Hulk tuvo una oportunidad al 78 y Platense generó varios tiros de esquina, pero el conjunto brasileño consiguió sostener el resultado que necesitaba para conservar la ventaja global.

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Con el silbatazo final llegó la confirmación: Platense ganó 2-1, pero Fluminense avanzó con un global de 3-2 y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2026. Su próximo rival saldrá de la serie entre Liga de Quito y Palmeiras, que se encuentra abierta después del triunfo brasileño por 1-0 en el encuentro de ida.

Incidentes tras la eliminación de Platense

Minutos después de terminar el partido, se registraron incidentes en el Estadio Ciudad de Vicente López. Tras quedar eliminado por el marcador global de 3-2, un grupo de aficionados de Platense rompió los cercos de seguridad e ingresó al terreno de juego para dirigirse hacia la zona donde se encontraba la afición de Fluminense.

torcedores do platense invadindo o campo indo pra cima da torcida do fluminense



roubaram as faixas pic.twitter.com/gmL8lrdxg4 — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 16, 2026

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El operativo de seguridad intervino para contener la situación sobre el césped y evitar que el enfrentamiento entre los grupos de aficionados escalara. La eliminación provocó tensión en las inmediaciones del campo después de que Platense se quedara a un gol de forzar un escenario distinto en la serie.

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