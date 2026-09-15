Peloteando, en vivo | Martes 15 de septiembre

Toda la agenda deportiva en un solo lugar con el análisis de Liga MX, fútbol internacional y NFL en Peloteando

Este martes 15 de septiembre, Peloteando llega con toda la información deportiva del momento, con un programa cargado de análisis, debate y las noticias que marcan la agenda. La previa del Cruz Azul vs Inter Miami por la Campeones Cup será uno de los temas principales, con todos los detalles de un partido que enfrentará a representantes de la Liga MX y la MLS.

Además, repasaremos la llegada de Juan Reynoso al banquillo del Necaxa tras la salida de Martín Varini, así como el reto que tendrá el entrenador peruano en el cierre del Apertura 2026. También analizaremos lo ocurrido en el duelo entre León y Atlético de San Luis y las claves que dejó este encuentro del fútbol mexicano.

El fútbol internacional también tendrá espacio en Peloteando con la previa del inicio de la Europa League y la Conference League, los partidos más destacados y los equipos que buscarán protagonismo en sus respectivas competencias. Para cerrar el programa, revisaremos todo lo que dejó el Monday Night Football de la NFL entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos y las noticias más importantes del mundo deportivo.

Te puede interesar: