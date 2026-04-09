ATP Challenger Mexico City Open, en vivo | Día 4

La intensidad sube de nivel en el Mexico City Open. Sigue la jornada de este día y vive la magia del tenis en la CDMX

El ATP Challenger Mexico City Open llega a un punto decisivo en su cuarto día de actividades. La intensidad crece para los tenistas que continúan en el torneo, ofreciendo partidos de gran nivel que mantienen a los aficionados atentos en el emblemático escenario.

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