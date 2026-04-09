Orbelín Pineda, autocrítico tras la derrota del AEK: “No salimos conectados”

El mediocampista mexicano fue titular y disputó todo el partido en la caída 3-0 ante el Rayo Vallecano en la ida de cuartos de final de la Conference League

Orbelín Pineda dio la cara después de una noche complicada para el AEK Atenas. El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League, un resultado que dejó a la escuadra griega contra la pared rumbo al partido de vuelta.

El futbolista mexicano asumió el momento del equipo y reconoció la superioridad del rival. “Tristemente hay que darle el mérito al equipo. La verdad que el Rayo hizo su partido, nosotros realmente no salimos conectados como esperamos”, declaró Orbelín en entrevista con Claro Sports.

La eliminatoria se inclinó muy pronto. Rayo Vallecano abrió el marcador al minuto 2 por conducto de Ilias Akhomach, amplió la ventaja con Unai López en el 45+2’ y sentenció en el segundo tiempo con un penal convertido por Isi Palazón al 74’. El conjunto español impuso condiciones desde el arranque y tomó una ventaja amplia antes de viajar a Grecia.

Pineda señaló que una de las claves del tropiezo estuvo en la falta de atención desde el comienzo y dejó claro que será uno de los puntos a mejorar en casa. “Creo que la atención, ¿no? Porque al final de cuenta fueron los primeros minutos que recibimos gol. La verdad que apenas íbamos adaptándonos en la cancha y nos sorprendieron”.

El jugador del AEK insistió en que la corrección debe ser total para el segundo capítulo de la serie. “Realmente ellos hicieron su trabajo y nosotros es lo que tenemos que hacer. Creo que ponernos más atención desde el primer minuto hasta el final minuto”, agregó.

Orbelín, mediocampista mexicano de 30 años, volvió a aparecer como una pieza de arranque en el esquema del AEK y completó el encuentro en una noche en la que el club griego no logró cambiar el ritmo del partido. Del otro lado, el Rayo sostuvo su intensidad y convirtió su dominio en una ventaja que hoy luce importante en la serie.

A pesar del 3-0, Pineda no dio por cerrada la eliminatoria: “Tenemos otra gran revancha que es en casa y bueno, vamos a tratar de cerrarla lo mejor posible y bueno, esto es 50/50, como lo digo siempre, somos 11 con 11 y se va a definir en nuestra casa”.

En ese mismo tono, también anticipó el ambiente que espera para la vuelta. “Sabemos que nuestra gente nos va a apoyar… vamos a estar en casa, vamos a tener nuestra gente de nuestro lado”. El segundo partido se disputará el 16 de abril en el OPAP Arena, donde el AEK necesitará una remontada grande para seguir con vida en la Conference League.

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