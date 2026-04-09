Shaggy Martínez: “Me preocupa Cruz Azul porque en Liguilla entra el miedo y América es un dolor de muelas”

Entrevista exclusiva en Claro Sports por W Radio con el ex jugador campeón con Cruz Azul y canterano americanista previo al Clásico Joven

América y Cruz Azul se ven las caras el sábado 11 de abril, en el regreso de la Liga MX al Estadio Azteca, pero los dos equipos no llegan al Clásico Joven de la mejor manera. Un jugador que vivió ambos lados del Clásico Joven es el ‘Shaggy’ Martínez, quien habló en entrevista para Claro Sports en W Radio sobre el momento de ambos equipos:

“A mí me preocupa más el de Cruz Azul. América, si se mete a la Liguilla, todos saben que es un dolor de muelas. Cruz Azul sabemos que en Liguilla entra el miedo: llega de superlíder y en semifinales se va, o un error específico y se va”, declaró Shaggy Martínez el jueves. “El tema mental en Cruz Azul me preocupa más, el momento que está me preocupa porque siempre pasa algo. Es un tema que me parece que es histórico, no sé qué haya. Es una institución increíble, pero nunca puede ser el cuento feliz. Siempre hay un algo para dar más sabor a los títulos.

Sobre cómo se vive la semana del Clásico Joven, el ‘Shaggy’ aseguró que es muy similar, pero cambia todo si el partido es en Liguilla: “Estando en América, la exigencia es el escudo. Al final, juegues contra el 17 o 18 de la tabla, tienes que salir a ganar; contra Cruz Azul hay premios, bonos. Del lado de Cruz Azul, lo mismo de siempre: hay tres o cuatro equipos que se les tiene que ganar, hay bono extra. En liga no hay tanta presión si ganas o pierdes, pero a lo que voy es que en Liguilla es otro tema. Cuando estás en Cruz Azul, tienes que ganar o ganar, duplican o triplican el bono, que son cantidades muy altas. Muy parecidos en los dos lados. Cruz Azul le da más importancia”.

El ex jugador surgido en el América aseguró que cree que la afición le recuerda más con los cementeros: “Identificado un poco más con Cruz Azul, por el tema del título, que fueron más de 20 años sin ganar. En América estuve un rato, debuté ahí, pasé básicas, pero la gente se acuerda mucho de Cruz Azul. En América no quedé campeón y la gente se acuerda de los campeones. Yo tengo cariño por los equipos en los que jugué. Si el sábado juega América-Cruz Azul, le voy a Cruz Azul. Tengo cariño a Pachuca, Necaxa, Morelia.. ¿Pero qué partido sigo? El de Cruz Azul“

Sobre si Cruz Azul debería enfocarse en un solo torneo, sea la Liga MX o la Concaf Champions Cup, Martínez comentó que quieren la décima: “Yo creo, siendo aficionado de Cruz Azul, es la liga. Estás en los dos torneos y la Concacaf es importante, pero todos en Cruz Azul entienden eso. Si van a decidir a un torneo, es la liga. No es sencillo, porque tienes equipos importantes, pero el resultado del martes no fue el más deseado. Tienes 4-5 partidos que no se ha ganado, América tampoco viene tan bien”.

Por último, el ‘Shaggy’ admitió que hay otros dos equipos que tienen opciones: “Los dos siguen siendo candidatos. Hay otro, que es Toluca, por lo que viene haciendo, por los jugadores que tiene. Me gustaría que también Chivas se metiera a esa caurteta de candidatos, hay mexicanos, se están alejando a los equipos en los títulos. Le da un picor a la liga. El torneo está para cualquiera. Es lo bonito del fútbol mexicano, nunca sabemos quién va a ser campeón”.

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