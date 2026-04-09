Crystal Palace vs Fiorentina, en vivo: transmisión partido de ida cuartos de final de la Conference League 2026

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Crystal Palace y Fiorentina se enfrentan en un duelo clave dentro de la UEFA Conference League 2026, en una serie que comienza a definir a los equipos que buscan el título. El conjunto inglés intentará imponer condiciones en casa, mientras que el cuadro italiano llega con experiencia europea y una propuesta sólida que lo ha mantenido como protagonista del torneo.

El partido de ida de los cuartos de final representa una oportunidad importante para ambos clubes de tomar ventaja en la eliminatoria. Este enfrentamiento abre una serie que promete intensidad y que será seguida de cerca por la afición, con dos equipos que han mostrado argumentos para competir por el campeonato.

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