México se sube al podio: primeras medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

Los equipos femenil y varonil de arco compuesto comenzaron con la cuota de preseas en la primera parada del serial que comenzó en tierras aztecas

Los equipos mexicano ganaron bronce en sus respectivas finales | @Conade

La delegación mexicana comenzó con resultados positivos su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, al conquistar sus primeras dos medallas en las pruebas por equipos, en el evento, que se celebra en territorio nacional, donde se reúnen las principales potencias de esta disciplina.

El equipo mexicano respondió ante su público y logró subir al podio en las modalidades por equipos, en una competencia que marca el inicio del calendario internacional del tiro con arco en 2026. Estos resultados representan un paso importante en el proceso rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo el ciclo olímpico.

En la rama femenil, México logró una destacada actuación que le permitió asegurar una de las preseas en disputa. El equipo, conformado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Sofía Hernández, mostró consistencia a lo largo de las rondas eliminatorias, dejando en el camino a El Salvador y Estado Unidos, avanzando con autoridad al duelo por el bronce, donde vencieron 230-233 a Turquía.

Por su parte, el equipo varonil también logró subir al podio tras una serie de enfrentamientos exigentes ante rivales de alto nivel. Los arqueros mexicanos, Sebastián García, Juan Carlos y Máximo Méndez respondieron en momentos clave, lo que les permitió asegurar la segunda medalla para la delegación en esta etapa de la Copa del Mundo.

En la primera ronda dejaron en el camino a El Salvador, después a India en los cuartos de final, a Turquía en las semifinales y con marcador de 233-226 se impusieron a Dinamarca en el partido por el bronce.

Las actuaciones de ambos equipos reflejan el nivel competitivo que mantiene México en el tiro con arco, disciplina en la que el país ha tenido presencia constante en eventos internacionales. La localía también jugó un papel importante, con el respaldo del público en Puebla durante cada una de las rondas.

¿Dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026?

La Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 forma parte del circuito internacional avalado por World Archery, y representa una de las competencias más relevantes del calendario. No te pierdas los cuatro duelos por las medallas de oro y plata a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Sábado 11 de abril | Finales compuesto equipos mixto | 10:00 horas

Sábado 11 de abril | Finales compuesto individual | 14:00 horas

Domingo 12 de abril | Finales recurvo por equipos | 10:00 horas

Domingo 12 de abril | Finales recurvo individual | 14:00 horas

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