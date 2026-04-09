Pumas evita polémica arbitral y se concentra en cerrar fuerte el Clausura 2026

El equipo universitario busca consolidarse en la tabla mientras mantiene su postura tras la jugada polémica ante Guadalajara

Pumas pide calma en el cierre del Clausura 2026 | Imago 7

Los Pumas encaran la recta final del Clausura 2026 con la posibilidad de regresar a la fase final tras dos torneos sin clasificar. Dentro del plantel, el mensaje se mantiene enfocado en sostener el rendimiento que los ha colocado en puestos de competencia, sin modificar la forma de trabajo que han seguido en las últimas jornadas.

El defensor Nathan Silva señaló que el equipo debe mantener la concentración en los partidos restantes, al considerar que el objetivo aún no está asegurado. “Nosotros venimos de menos a más, pasamos por momentos complicados y ahora estamos en una situación buena pero nosotros no calificamos todavía, tenemos partidos difíciles por delante. Tenemos que estar enfocados en lo nuestro con mucha humildad y trabajo que nos trajo hasta aquí”, expresó.

El zaguero también habló sobre su rol dentro del grupo tras su etapa en el club. Indicó que busca aportar tanto en la cancha como fuera de ella. “Es un gusto estar aquí por muchos años, ser parte de esta gran institución. Me siento líder, yo siempre quiero lo mejor para mis compañeros y mi equipo. El líder no es solamente dentro de la cancha sino afuera, es un papel importante de apoyar y seguir para adelante”, comentó.

Sobre la jugada que generó discusión en el encuentro ante Guadalajara, Silva manifestó su postura respecto a la decisión arbitral. “Para mí no fue (penal) pero el árbitro tomó la decisión y en la Federación hacen el análisis. Nosotros desde acá tenemos que hacer nuestro trabajo y el árbitro el suyo”, concluyó.

Por su parte, el atacante Alan Medina se refirió al mismo episodio y descartó que exista una percepción negativa hacia el arbitraje. “No nos sentimos perjudicados, nosotros jamás vamos a hablar ni bien ni mal del arbitraje, ellos hacen su trabajo y se pueden equivocar. Pasó lo que pasó pero no nos compete hablar sobre el arbitraje”, señaló.

Medina también destacó la confianza que ha recibido por parte del entrenador Efraín Juárez, quien ha mantenido su presencia en el once inicial. “Fue él quien me trajo y quien confió en mí, estoy muy agradecido con eso. Desde que llegué él me dijo a qué venía, me lo inculcó en la cabeza y gracias a eso estoy recuperando ese nivel”, explicó.

De cara al siguiente compromiso ante Mazatlán, el jugador indicó que el grupo no modifica su preparación según el rival. “Nosotros en el vestidor y en el trabajo día con día trabajamos todos los partidos por igual porque no hay rival sencillo, Mazatlán le ha sacado puntos a rivales importantes y jamás vamos a menospreciar al rival”, afirmó.

Con varios encuentros por disputarse en el calendario, Pumas busca asegurar su lugar en la fase final y consolidarse en los primeros puestos de la tabla, manteniendo la línea de trabajo que el plantel ha sostenido en las últimas jornadas.

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