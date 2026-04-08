México abre con fuerza el Panamericano de Natación Artística: gana dos oros y un bronce

Diego Villalobos, Nayeli Mondragón, Joana Jiménez y Fernanda Arellano encabezaron el día de medallas para México

México firma una gran jornada en el Panamericano de Natación Artística/PanamSports

México tuvo una jornada destacada en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, al conquistar dos medallas de oro y una de bronce en las pruebas de duetos técnicos. La delegación nacional sumó resultados importantes en el arranque de sus participaciones dentro del certamen continental que se realiza en Chile.

La primera medalla dorada del día llegó en el dueto técnico mixto senior, donde Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se quedaron con el primer lugar tras recibir una puntuación de 213.4833. La pareja mexicana logró colocarse al frente de la prueba y superó a las duplas de Chile y Colombia, que completaron el podio.

Más tarde, México volvió a subir a lo más alto con Joana Jiménez y Fernanda Arellano, quienes se impusieron en el dueto técnico femenil senior. Su rutina fue calificada con 267.8408, registro que les permitió cerrar la competencia en la primera posición por delante de la dupla de Colombia compuesta por Luisa Botero y Mabel Tobón.

En esa misma prueba, la representación mexicana también aseguró otra medalla con Camila Argumedo y Daniela Ávila, quienes terminaron en el tercer sitio con 240.3017. De esta forma, el país colocó a dos duetos en el podio de la rama femenil y redondeó una jornada de tres preseas.

Los resultados confirman un inicio sólido para la selección mexicana en este campeonato, que reúne a atletas de distintas categorías y forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La competencia se disputa del 8 al 11 de abril y cuenta con la participación de más de 300 deportistas de 21 países.

Además del equipo mayor, México también se presenta en Santiago con conjunto junior, dentro de un proceso que busca darle continuidad al trabajo de nuevas generaciones. La delegación compite en pruebas individuales, duetos y rutinas por equipo, con una combinación de atletas con experiencia internacional y jóvenes que buscan abrirse paso en el ciclo.

Diego Villalobos volverá a la actividad este 9 de abril en la prueba de solo técnico varonil, mientras que el equipo nacional también comenzará su participación con la rutina técnica. La agenda mexicana se mantiene cargada en los siguientes días del campeonato.

Con este arranque, México se coloca entre las delegaciones con mayor presencia en el podio durante la primera parte del Panamericano. Las medallas obtenidas en duetos técnicos marcan un paso importante para el representativo nacional en un torneo que también sirve como parámetro rumbo a los próximos compromisos regionales.

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