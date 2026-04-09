Malcolm el de en medio: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan todos los capítulos de la nueva temporada?

Esta miniserie reúne a los personajes principales de la exitosa serie de los años 2000, en un momento clave de sus vidas

Promete conectar nostalgia con los fans | HULU

El regreso de una de las familias más caóticas de la televisión ya es una realidad. ‘Malcolm el de en medio’ vuelve con una nueva etapa que promete conectar con la nostalgia de los fans y, al mismo tiempo, explorar la vida adulta de su protagonista. A casi dos décadas de su final, la serie regresa con un formato distinto y una historia que retoma la esencia que la convirtió en un fenómeno.

Disney Plus apuesta por este reboot titulado ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’, una miniserie que reunirá a los personajes principales en un momento clave de sus vidas. La producción mantiene el tono irreverente que marcó a la serie original, pero ahora con una narrativa enfocada en el paso del tiempo y las consecuencias de crecer en una familia disfuncional.

La historia se sitúa años después de los eventos originales y gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois. Este evento obliga a Malcolm a reencontrarse con su familia, a la que ha evitado durante años en busca de estabilidad personal y profesional. El contraste entre su nueva vida y su pasado será uno de los ejes principales de la trama.

En los adelantos se muestra a un Malcolm adulto que atribuye gran parte de su éxito a haberse mantenido alejado de su familia. Sin embargo, el regreso al hogar pondrá a prueba esa idea, ya que deberá enfrentar viejos conflictos, dinámicas familiares y su propia evolución emocional.

El creador de la serie, Linwood Boomer, explicó que durante años rechazó propuestas para revivir el proyecto, ya que no encontraba una idea que justificara el regreso. Fue hasta que surgió una propuesta distinta que el proyecto tomó forma. “Pensé: ‘Dios mío, esa niña sería muy miserable’”, recordó sobre la idea que detonó la nueva historia.

La chispa creativa nació a partir de una conversación con su esposa y coproductora, Tracy Katsky Boomer, quien planteó imaginar a Malcolm como padre de una hija con su mismo carácter. Este concepto no solo aporta frescura a la narrativa, sino que también mantiene el ADN de la serie original, basado en el caos familiar y la inteligencia emocional del protagonista.

Además del regreso de Malcolm, la serie contará con la presencia de Hal, Lois, Reese y Francis, quienes vuelven a escena para reforzar el vínculo con los seguidores de la producción original. La dinámica entre los personajes se mantiene como uno de los principales atractivos de la miniserie.

¿Cuándo es y a qué hora se estrenan los nuevos episodios de Malcolm el de en medio?

El estreno de ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ está programado para el viernes 10 de abril a través de Disney Plus. A diferencia de otros lanzamientos, los cuatro episodios que conforman esta miniserie estarán disponibles de manera simultánea.

En cuanto al horario, los contenidos nuevos de la plataforma suelen agregarse a las 00:00 horas del Pacífico (PT). Para México, esto equivale aproximadamente a las 02:00 o 03:00 horas del centro del país, por lo que los fans podrán ver la serie desde la madrugada del día de estreno.

Malcolm el de en medio: ¿Dónde ver todas las temporadas?

Para quienes desean revivir la historia completa antes de ver el reboot, todas las temporadas de ‘Malcolm el de en medio’ están disponibles en Disney Plus. La plataforma cuenta con el catálogo completo de la serie original, lo que permite seguir la evolución de los personajes desde sus primeras etapas.

El regreso de la producción en formato de miniserie representa una apuesta por contar una historia más compacta, con un enfoque narrativo claro y sin extender innecesariamente la trama. Esta decisión responde a la intención de ofrecer un contenido más directo, adaptado a las nuevas formas de consumo en streaming.

Con este estreno, Disney Plus busca capitalizar la nostalgia de una generación que creció con la serie, al tiempo que introduce la historia a nuevas audiencias. El resultado será una mezcla de humor, drama y situaciones familiares que mantienen vigente el legado de una de las comedias más influyentes de los años 2000.

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