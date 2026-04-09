Porto vs Nottingham Forest, en vivo: transmisión partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2026

Porto recibe al Nottingham Forest en la ida de cuartos de Europa League 2026, con ambos equipos buscando ventaja rumbo a semifinales

Porto y Nottingham Forest abren este jueves 9 de abril una de las series más atractivas de los cuartos de final de la Europa League 2025/26, con el Estádio do Dragão como sede del primer capítulo de una eliminatoria que se resolverá la próxima semana en Inglaterra. UEFA tiene programado este duelo para hoy dentro de la ronda de ida, mientras que la vuelta se jugará el 16 de abril en casa del club inglés.

El Porto llega a esta cita con argumentos sólidos en el torneo continental. El club portugués avanzó a cuartos después de eliminar al Stuttgart con marcador global de 4-1, luego de ganar 2-1 en la ida y 2-0 en la vuelta. Además, en la league phase firmó resultados importantes como el 3-1 sobre Rangers y cerró con una racha reciente positiva en Europa, algo que refuerza su papel de local en esta ida.

Nottingham Forest, por su parte, arriba con la etiqueta de rival incómodo y con antecedentes favorables ante los portugueses en esta edición. El conjunto inglés ya derrotó 2-0 al Porto durante la league phase y se instaló en cuartos tras remontar su serie frente al Midtjylland, que terminó 2-2 en el global antes de resolverse 3-0 en penales a favor del Forest. Los ingleses también presumen 21 goles y apenas 11 recibidos en la competencia, mientras que Igor Jesus ha cargado buena parte del peso ofensivo en el certamen; además, Chris Wood volvió a la dinámica del equipo antes de este compromiso.

¿A qué hora inicia la transmisión del Porto vs Nottingham Forest hoy 9 de abril?

La transmisión del Porto vs Nottingham Forest inicia a las 13:00 horas, tiempo del centro de Centroamérica. UEFA fija el partido para este jueves 9 de abril dentro de los cuartos de final, y medios con cobertura en directo lo ubican a las 20:00 en horario británico y 21:00 CET, lo que equivale a las 13:00 en Centroamérica.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

La serie no se define hoy, sino tras los dos partidos. De acuerdo con el reglamento oficial de la UEFA Europa League 2025/26, clasifica el equipo que marque más goles en el marcador global entre la ida y la vuelta. Si el global termina empatado, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos en el segundo partido; si la igualdad persiste, el boleto se decide en penales. Ya no existe el criterio del gol de visitante como desempate. Además, el ganador de Porto vs Nottingham Forest avanzará a semifinales para enfrentar al vencedor de la llave entre Bologna y Aston Villa.

Así, el Porto buscará sacar ventaja en casa para viajar con margen a Inglaterra, mientras el Nottingham Forest intentará repetir la historia de la league phase y llevar la eliminatoria viva al City Ground. Todo apunta a una ida cerrada, con un equipo portugués fuerte en su estadio y un cuadro inglés que ya demostró que sabe competirle a este rival en Europa.

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