ATP Challenger Mexico City Open, en vivo | Día 5

Sigue en vivo los cuartos de final del torneo de singles y las semifinales del torneo de dobles en Claro Sports

El torneo del México City Open llega a su etapa crucial, donde el torneo de singles definirá a los semifinalistas, donde el mexicano Rodrigo Pacheco buscará seguir peleando con el título abte el francés Luka. Mismo caso de Juan Alejandro Hernández ante Tibo Colson.

Para el torneo de dobles, el mexicano Santiago González junto a Ryan Seggerman se enfrentará a Loof y Milavsky por el boleto a la final. Sigue toda la emoción del tenis en la Ciudad de México por la multiplataforma de Claro Sports.

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