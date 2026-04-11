Regreso de la Misión Artemis II a la Tierra en vivo: fotos, vídeos y últimas noticias en directo

La histórica misión Artemis II llega a su fase final este viernes 10 de abril con el amerizaje de la nave Orión

La misión de Artemis llega a la Tierra | NASA/Handout via REUTERS

La tripulación de la misión Artemis II completó una de las fases más críticas de su regreso a la Tierra: el ingreso a la atmósfera tras su paso por la órbita lunar. Luego de diez días de misión, el piloto Victor Glover, el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen iniciaron el descenso a las 17:53 horas de la Ciudad de México

Durante aproximadamente 13 minutos, la cápsula Orion en la que viajaban atravesó la atmósfera a velocidades superiores a los 40,000 kilómetros por hora, enfrentando temperaturas que superaron los 2,500 grados. Este proceso puso a prueba el escudo térmico de la nave, un elemento que había generado atención tras presentar daños en la misión no tripulada Artemis I.

El sistema respondió conforme a lo previsto y permitió que la nave continuara su trayectoria sin contratiempos. Conforme avanzó el descenso, se activó el sistema de paracaídas a varios kilómetros de altura para reducir la velocidad antes del amerizaje.

La cápsula descendió en el océano Pacífico, en una zona cercana a la costa de San Diego, en California, donde un buque de la armada de Estados Unidos llevará a cabo las labores de recuperación de la tripulación. Con esta operación concluyó una misión que representa un paso dentro del programa que busca llevar nuevamente a humanos a la Luna.

Artemis tuvo seis minutos de silencio en su descenso

La fase de reentrada atmosférica marcó un punto sin retorno para la tripulación, al iniciar el contacto con las capas más densas de la atmósfera terrestre a una altitud cercana a los 400 mil pies. A partir de ese momento, la nave comenzó a enfrentar una serie de fenómenos físicos derivados de la fricción y la compresión del aire.

Durante el descenso, la interacción con la atmósfera generó una intensa onda de compresión que alteró las moléculas de aire alrededor del vehículo, dando lugar a la formación de una capa de plasma visible en el exterior de la cápsula. Este fenómeno provocó una interrupción temporal en las comunicaciones por radio, la cual se estimó con una duración aproximada de seis minutos. Tiempo después lograron ponerse en contacto con este mensaje: “Houston, aquí Integrity, los recibimos alto y claro”.

La misión de Artemis regresa a la tierra | NASA/Handout via REUTERS

Al mismo tiempo, los astronautas estuvieron sometidos a fuerzas de aceleración cercanas a las 4 G, lo que implicó una presión considerable sobre el cuerpo durante esta etapa del trayecto.

En cuanto a las condiciones externas, la nave fue expuesta a temperaturas extremas como consecuencia del ingreso a alta velocidad. De acuerdo con información de la NASA, estos valores pueden fluctuar entre los 3,000 y 5,000 grados, con una estimación cercana a los 4,000 grados para la trayectoria prevista en esta misión.

La llegada a la Tierra y amerizaje

Durante la fase final del descenso, el sistema de paracaídas de la cápsula Orión comenzó a operar con la activación de los primeros dispositivos, los cuales retiraron la cubierta del compartimento delantero encargado de resguardar el resto del equipo.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



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Posteriormente, se desplegaron de manera secuencial los distintos conjuntos de paracaídas, incluyendo los de frenado, los pilotos y el principal. Este sistema tiene como objetivo disminuir progresivamente la velocidad de la nave hasta llevarla por debajo de los 32 kilómetros por hora antes de su llegada al agua.

Finalmente, la nave espacial Orión amerizó en el océano Pacífico, mientras los paracaídas descendían de forma controlada, facilitando un aterrizaje estable. Este momento representó un punto clave dentro de la misión, ya que, desde el lanzamiento, tanto autoridades de la NASA como los propios astronautas habían señalado esta etapa como la más esperada para confirmar el éxito del regreso. “¡Qué aventura! Estamos estables. Cuatro tripulantes en buen estado”, dijo Wiseman en la comunicación con la NASA.

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