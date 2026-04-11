Mascherano respalda a Berterame pese a falta de gol en el Inter Miami

Falta de gol pone a Berterame en el centro de atención en Inter Miami

Mascherano defiende a Germán Berterame | IMAGN IMAGES via Reuters

El proceso de Germán Berterame con Inter Miami ha entrado en una etapa de evaluación tras sus primeros meses en el equipo. El delantero llegó como una de las incorporaciones para reforzar el ataque, en un contexto donde la plantilla buscaba alternativas ante la carga física de jugadores como Luis Suárez.

A más de dos meses de su presentación, el rendimiento del atacante no ha reflejado los registros que mostró en su paso por clubes de la Liga MX. Su falta de goles ha generado cuestionamientos en torno a su adaptación y aporte ofensivo dentro del equipo.

A pesar de este escenario, el entrenador Javier Mascherano ha reiterado su respaldo al futbolista. El técnico señaló que el desempeño de Berterame responde a un proceso y que su historial en otros equipos respalda su capacidad frente al arco.

“Es una cuestión de tiempo, es un chico que en todos los equipos que ha jugado ha rendido y claramente su mayor virtud es marcar goles”, expresó el entrenador, quien insistió en que el delantero encontrará su ritmo conforme avance la competencia.

La eliminación del equipo en la Concacaf Champions Cup modificó el calendario de la escuadra, que ahora centrará su actividad en la MLS durante el resto del semestre. Este escenario incrementa la necesidad de mejorar la producción ofensiva.

Mascherano también hizo referencia al funcionamiento colectivo, al señalar que el equipo genera oportunidades, pero requiere mayor eficacia en la definición. En ese sentido, destacó la importancia de que otros atacantes acompañen el aporte de Lionel Messi.

“Tenemos a Leo que puede generar ocasiones en cada partido, pero necesitamos el aporte del resto”, explicó el entrenador, quien subrayó la necesidad de equilibrar la responsabilidad ofensiva dentro del plantel.

El técnico consideró que, más allá de los resultados recientes, el equipo ha mostrado aspectos que pueden consolidarse. No obstante, reconoció que aún existen puntos por ajustar para cumplir con los objetivos planteados.

En este contexto, la atención se mantiene sobre Berterame, quien buscará recuperar protagonismo en el ataque y responder a la confianza del cuerpo técnico en los próximos compromisos del equipo.

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