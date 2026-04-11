México vs Islas Vírgenes: Sánchez y Corral ya dejan en claro la superiordad de las locales

Así marcha México dentro de la fase de grupos

La selección mexicana ha disputado un total de dos encuentros sumando idéntico número de victorias, situación que la pone, al momento en el segundo lugar del Grupo A.

Puerto Rico, por su parte, acumula tres victorias, también en tres duelos, lo que las tiene como líderes del sector con nueve unidades.

De obtener la victoria este viernes, la selección mexicana buscaría quedarse con el liderato en solitario el próximo 18 de abril, cuando reciba en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a Puerto Rico.

1.-Puerto Rico: 9 pts

2.-México: 6 pts

3.-Islas Virgenes: 3 pts

4.-Santa Lucia: 0 pts

5.-San Vicente y las Granadinas: 0 pts