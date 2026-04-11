México vs Islas Vírgenes: Sánchez y Corral ya dejan en claro la superiordad de las locales
El Tri Femenil buscará en Zacatecas seguir con paso firme dentro del clasificatorio que las lleve a la Copa del Mundo 2027, a celebrarse en Brasil
México vs Islas Vírgenes en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf
¡Gooooooooooool de Méxicoooooooooo!
Min 28 | MEX 5-0 ISV | Se une a la fiesta Kimberly Rodríguez, quien aparece con velocidad en el área tras un tiro de esquina. La defensa conecta potente cabezazo y termina perforando la red de Islas Vírgenes.
Disfrutemos del primer gol del día
¡Gooooooooooool de Méxicoooooooooo!
Min 24 | MEX 4-0 ISV | Una falta en el área visitante sobre Rebeca Bernal es señalada por la silbante como penalti. Charlyn Corral ejecuta con potencia hacia su costado izquierdo y termina venciendo a la arquera rival.
¡Gooooooooooool de Méxicoooooooooo!
Min 18 | MEX 3-0 ISV | María Sánchez, ahora por el costado de la derecha, se quita a un par de defensas, y pegada a la línea de meta saca disparo de derecha, mismo que termina entrando por el poste derecho de Rehm.
¡Alarmas en el Tri!
Min 14 | MEX 2-0 ISV | Las acciones del partido se detienen para el chequeo médico sobre Alce Soto y Naya Vialva por un choque de cabezas. La jugadora de Islas Virgenes es la más afectada, al grado de tener que salir del terreno de juego.
¡Gooooooooooool de Méxicoooooooooo!
Min 9 | MEX 2-0 ISV | Balón elevado al corazón del área es cabeceado por Charlyn Corral, lo suficiente para techar a la guardameta de Islas Vírgenes. La redonda entra pegada al travesaño, a pesar del esfuerzo de la cancerbera.
¡Gooooooooooool de Méxicoooooooooo!
Min 5 | MEX 1-0 ISV | Tras recibir pase por el costado de la izquierda, María Sánchez saca tiro-centro, mismo que termina incrustándose por el poste izquierdo de la meta de Rehm. La defensa visitante se ve sorprendida, y el Tri se adelanta en el marcador.
Las afición, respondiendo en el Carlos Vega Villalba
¡Arranca el partido!
Min 0 | MEX 0-0 ISV | Inician las hostilidades entre la selección mexicana y la selección de las Islas Vírgenes, dentro del Clasificatorio de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2027.
Alineación de la selección de Islas Vírgenes para el partido ante la selección mexicana:
Estas son las jugadoras de la selección de las Islas Viírgenes, elegidas por Stephan Defour, quienes buscarán el triunfo en el Estadio Carlos Vega Villalba.
J. Rehm, E. Vega, K. Hill, N. Vialva, A. Gordon, I. Nieves, L. Frost, C. Chambers, J. Couch, K. Turner, M. Taylor
“Tenemos que plantear el partido con el máximo respeto, porque hace dos ediciones que no se va a Copa del Mundo”
En conferencia de prensa, el entrenador Pedro López dejó claro que el equipo no subestima a su rival y que el partido será afrontado con seriedad. “No veo un equipo relajado. Al contrario, mi equipo respeta a cada uno de los rivales. Tenemos que plantear así el partido, con el máximo respeto porque estamos ante una oportunidad única, porque hace dos ediciones que no se va a Copa del Mundo”, afirmó.
Alineación de la selección mexicana para el partido ante Islas Virgenes:
Estas son las jugadoras elegidas por Pedro López para enfrentar la jornada 3 de la fase de grupos del campeonato clasificatorio:
Esthefanny Barreras, Ivonne Gutiérrez, Aaliyah Farmer, Rebeca Bernal, Kenti Robles, Stephany Mayor, Alice Soto, Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos, Charlyn Corral, María Sánchez
Así marcha México dentro de la fase de grupos
La selección mexicana ha disputado un total de dos encuentros sumando idéntico número de victorias, situación que la pone, al momento en el segundo lugar del Grupo A.
Puerto Rico, por su parte, acumula tres victorias, también en tres duelos, lo que las tiene como líderes del sector con nueve unidades.
De obtener la victoria este viernes, la selección mexicana buscaría quedarse con el liderato en solitario el próximo 18 de abril, cuando reciba en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a Puerto Rico.
1.-Puerto Rico: 9 pts
2.-México: 6 pts
3.-Islas Virgenes: 3 pts
4.-Santa Lucia: 0 pts
5.-San Vicente y las Granadinas: 0 pts
México Femenil vs Islas Vírgenes: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan por la jornada 3?
El partido se jugará este viernes 10 de abril y el silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Carlos Vega Villalba, en el estado de Zacatecas, dentro de la última ventana del calendario rumbo al Campeonato Femenil de la confederación. Para México, se trata de su tercer compromiso del Grupo A.
¿Cuál es el formato del Concacaf Women’s Championship?
La eliminatoria en desarrollo reúne a 29 selecciones divididas en seis grupos y solo las ganadoras de cada sector avanzan al Concacaf W Championship 2026. México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos y Canadá entran directo al campeonato final por ser las dos selecciones mejor rankeadas de la región.
Después de esta fase llegará el Concacaf W Championship de noviembre de 2026, que tendrá un formato de eliminación directa. El torneo se jugará con cuartos de final, play in, semifinales, partido por el tercer lugar y final. Los ganadores de cuartos asegurarán boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027, mientras que los perdedores pasarán a un repechaje interno por plazas al intercontinental playoff.
Por último, las finalistas obtendrán pase a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028; aunque, si Estados Unidos llega a la final, la segunda plaza olímpica de Concacaf será para el ganador del juego por el tercer puesto.
¿Quién transmite en vivo el México vs Islas Vírgenes y dónde ver por TV y streaming?
El encuentro entre México e Islas Vírgenes se podrá ver por el streaming del canal oficial de YouTube de Concacaf, de manera gratuita. Además en televisión se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus. Finalmente, todos los detalles del encuentro los podrás ver en el minuto a minuto de Claro Sports.
¡Bienvenidos a la fiesta del fútbol femenil!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la selección mexicana femenil continúa este viernes 10 de abril con el duelo ante Islas Vírgenes, dentro del Clasificatorio de la Concacaf W rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027.
Las dirigidas por Pedro López al momento se encuentran en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos, a falta de su duelo de este día. Al momento es la selección de Puerto Rico la que lidera el sector con nueve unidades, sin embargo, un triunfo de la selección azteca las pondría como líderes y con el futuro en sus manos para poder acceder al certamen internacional en tierras sudamericanas.
No te pierdas las acciones del duelo entre la selección mexicana y la selección de Islas Vírgenes, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.