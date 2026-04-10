Jugando Claro, en vivo | Jueves 9 de abril

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

La recta final del Clausura 2026 está llena de tensión y en Jugando Claro te traemos el mejor análisis EN VIVO de los temas que marcan la agenda del fútbol mexicano. América y Cruz Azul se preparan para una nueva edición del Clásico Joven, en un duelo que llega con presión para ambos equipos y con puntos clave en juego rumbo a la Liguilla.

El enfrentamiento entre azulcremas y cementeros se perfila como uno de los partidos más importantes de la jornada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y confirmar su candidatura en el torneo, en un contexto donde cada resultado puede cambiar el panorama de la clasificación.

Por su parte, Chivas buscará mantener el dominio que ha mostrado a lo largo del campeonato. El conjunto rojiblanco atraviesa un buen momento y quiere consolidarse como uno de los equipos más fuertes del Clausura 2026, con la intención de cerrar la fase regular en la parte alta.

En Ciudad Universitaria, Pumas también vive un momento decisivo. El equipo universitario apunta a asegurar su lugar en la Liguilla y evitar complicaciones en la recta final del torneo, en una lucha directa por mantenerse entre los mejores del campeonato.

Además, en Jugando Claro analizamos el papel de México rumbo al Mundial 2026, con presencia confirmada en el arbitraje internacional. Los representantes mexicanos continúan ganando protagonismo y serán parte de la próxima Copa del Mundo, reflejando el crecimiento del arbitraje nacional en la élite.

No te pierdas el análisis completo, la polémica y las claves de cada equipo en Jugando Claro, donde nuestros especialistas desmenuzan todo lo que debes saber del fútbol mexicano y su camino rumbo al cierre del torneo.

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