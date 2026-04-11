Arbeloa estalla contra el arbitraje: “Es lo de siempre, es lo que tenemos y es lo que hay”

El entrenador del conjunto merengue se mostró frustrado por la decisión de no sancionar un penalti sobre Kylian Mbappé

Arbeloa durante el partido ante Girona | REUTERS/Nacho Doce

Álvaro Arbeloa se mostró contundente y muy crítico con el arbitraje en el partido reciente del Real Madrid, especialmente con la actuación de Alberola Rojas. El entrenador del conjunto merengue se mostró frustrado por la decisión de no sancionar un penalti sobre Kylian Mbappé, quien terminó sangrando por un codazo de Vitor Reis en los últimos minutos del encuentro. Arbeloa, visiblemente molesto, dejó claro que este tipo de situaciones se repiten semana tras semana, lo que lo lleva a cuestionar la consistencia del arbitraje en España.

El estratega fue directo al afirmar que la acción sobre Mbappé era “un penalti aquí y en la luna”, y se mostró resignado con el hecho de que situaciones similares ocurran continuamente. “Es lo de siempre, es lo que tenemos y es lo que hay”, expresó Arbeloa, haciendo hincapié en que, aunque el árbitro no haya señalado la infracción, ya está acostumbrado a este tipo de decisiones erróneas. Para él, la falta de sanción es un reflejo de un problema que viene de lejos y que, lamentablemente, se repite.

El VAR y su polémica

El VAR ha sido otro de los puntos que Arbeloa no ha dejado de cuestionar. Para él, el sistema de revisión arbitral parece entrar en acción “cuando le viene bien”. “No lo entiende nadie”, señaló, refiriéndose a la inconsistencia del VAR en situaciones similares. Arbeloa resaltó que la acción sobre Mbappé era “clarísima” y lamentó que no fuera revisada. “Hemos tenido muchas, esta semana, la pasada en Mallorca, lo de siempre”, insistió, destacando que el sistema no ha ayudado a corregir los errores de los árbitros.

A pesar de las críticas al arbitraje, Arbeloa no culpó a ello del rendimiento de su equipo. Aseguró que el Real Madrid debió haber ganado el partido debido a las oportunidades claras de gol que tuvieron. “No ha sido el partido más brillante, pero con las ocasiones que hemos tenido y lo poco que hemos concedido, deberíamos haber ganado”, afirmó, subrayando que el equipo tiene que ser más contundente frente al arco rival para capitalizar sus oportunidades.

La remontada en Múnich y la confianza en el equipo

En cuanto a la remontada en la eliminatoria, Arbeloa fue claro y optimista, asegurando que el equipo tiene que centrarse en lo que hicieron bien en el primer partido y corregir los errores. “Vamos a pensar en el miércoles, con toda la energía que tengamos tenemos que ir a Alemania a ganar”, expresó, mostrando la determinación de su equipo. Aunque el resultado de la ida no fue favorable, el entrenador se mostró confiado en que el Real Madrid puede revertir la situación en el segundo encuentro.

Arbeloa también se refirió a las derrotas sufridas desde su llegada al banquillo, admitiendo que el equipo no ha sido capaz de ganar partidos con el rendimiento habitual. “Para ganar a cualquier equipo hay que dar el 200% y no siempre somos capaces de ganar partidos al 90%”, comentó. Reconoció que estos accidentes, como los que han tenido de manera continua, deben corregirse y mejorar si desean lograr los resultados que buscan.

A pesar de las dificultades, Arbeloa sigue teniendo plena confianza en su equipo y en la remontada. “Lo único que quiero es que crean los míos, los 25 que vamos allí estaremos convencidos”, concluyó, reafirmando que la mentalidad del equipo es crucial. Aunque el Bayern Munich se vea como favorito, Arbeloa tiene claro que el Real Madrid, con su historia y camiseta, es un equipo que siempre puede dar sorpresas. “Van a tener que sufrir”, sentenció el entrenador, dejando claro que el equipo luchará hasta el final para avanzar a la siguiente fase.

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