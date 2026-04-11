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Cartaginés vs Herediano en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Herediano, válido por la jornada 15 del Torneo Clausura de Costa Rica. El equipo de Amarini Villatoro llega en medio de un buen presente a este trascendental cotejo sabiendo que, de ganarlo, llegará al liderato precisamente desplazando a un Herediano que manda desde arriba pero sabe que no puede teclear.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Herediano hoy 10 de abril de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Herediano está programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Cartaginés vs Herediano para la jornada 15, al momento

  • Cartaginés: Kevin Briceño; Randall Cordero, Diego Mesén, Marcelo Hernández, Diego González; Luis Flores, Cristopher Núñez, Bernald Alfaro, Suhander Zúñiga, José Mora; Ricardo Márquez. DT: Amarini Villatoro.
  • Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio; Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja; Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes del Cartaginés vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Herediano 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Cartaginés 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Herediano 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2025 16 de febrero de 2025 | Cartaginés 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025.

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