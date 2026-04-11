¡Dura derrota! Rodrigo Pacheco deja escapar el boleto a semifinales del Mexico City Open ante Luka Pavlovic

El tenista mexicano no pudo concretar las oportunidades que tuvo para adjudicarse la victoria en el tercer set

La CDMX se despidió de un nuevo tenista mexicano. Rodrigo Pacheco dejó escapar el boleto a las semifinales del Mexico City Open 2026, luego de perder en cuartos de final con el francés Luka Pavlovic con parciales de 2-6, 6-4 y 7-6, sufriendo una dolorosa derrota después de estar tan cerca de adjudicarse el triunfo.

El tenista yucateco empezó el partido con el pie derecho, demostrando el hambre para quedarse con la victoria, ganando el primer juego de manera rápida. Sin embargo al siguiente el francés impuso su estilo de juego, pero volvió a tomar la ventaja con buenos reveces y al aprovechar un servicio perdido del rival.

Pacheco llegó a ponerse 4-2 arriba, por lo que el europeo quiso presionar al local para tener un cierre cardíaco. El nacido en la ciudad de Mérida no se achicó y se quedó con el primer set al ganar dos juegos seguidos, lo que generó la ovación y los aplausos de la afición mexicana que se hizo presente en Chapultepec.

El segundo set empezó de la misma manera, con la misma energía que había demostrado Rodrigo Pacheco en las fases anteriores, al estar volcado al frente para ponerse dos juegos arriba por uno. Para su mala fortuna, Pavlovic tomó un buen envión anímico tras el servicio perdido del mexicano, dejando escapar el empate parcial. Luka logró imponerse a un incómodo Pacheco, pero se quedó con el segundo set.

Rodrigo Pacheco cayó en cuartos de final del torneo | Claro Sports

Por si esto fuera poco, la emoción se intensificó en el tercer y último set del partido, ya que Rodrigo comenzó a imponer condiciones al tener hasta tres juegos de ventaja en el marcador. Se colocó 3-0 en Chapultepec, Pavlovic redujo la diferencia, pero el yucateco volvió a ampliar la ventaja.

Al estar contra las cuerdas, Luka Pavlovic sacó el orgullo y demostró su mejor nivel, adaptándose al juego de su rival para reponerse en el partido y poco a poco volver a mantenerse con vida al ganar tres juegos de manera consecutiva, cuando parecía inminente la victoria del mexicano.

Rodri tuvo la gallardía de ganar el siguiente juego, pero el gusto le duró poco porque fue empatado y se tuvo que definir al ganador con un tie break, donde el europeo aprovechó su envión anímico para imponerse al mexicano por 7-1. Aunque fue eliminado del torneo de singles, Pacheco fue ovacionado por la afición al tener un buen desempeño. Ahora Pavlovic enfrentará en la antesala de la final a Stefano Napolitano.

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