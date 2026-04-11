Puebla vs León en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

La Fiera aún tiene la ilusión por pelear por algunos puestos de Liguilla en el torneo

Puebla vs León, en vivo el partido de la Liga MX 2026

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Puebla y León en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde La Franja buscará sacar un resultado importante y así seguir sumando puntos en la tabla general; mientras que La Fiera aún tiene muchas posibilidades de meterse a puestos de Liguilla.

Clausura 2026: horario del partido Puebla vs León, hoy viernes 10 de abril de 2026

El encuentro está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 10 de abril, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Puebla vs León para la jornada 14, al momento

Puebla: Daniel Gutiérrez; José Pachuca, Juan Vargas, Eduardo Navarro; Iker Moreno, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Fernando Monárrez; Kevin Velasco, Emiliano Gómez, Pedro Alexis Canelo.

León: Oscar García, Salvador Reyes, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro, Iván Moreno; Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez; Ismael Díaz, Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez.

¿Dónde ver en vivo el Puebla vs León? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Puebla y León en el Cuauhtémoc, debes seguir la señal de TV Azteca y de FOX One por televisión abierta y bajo el sistema de cable respectivamente.

Antecedentes del Puebla vs León y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos dentro del fútbol mexicano, poblanos y guanajuatenses se han visto las caras en 42 ocasiones. La Franja presume de 16 victorias por 15 de La Fiera y 11 empates.

León 1-2 Puebla | Jornada 17 | Apertura 2025

León 1-0 Puebla | Jornada 15 | Clausura 2025

Puebla 2-2 León | Jornada 3 | Apertura 2024

León 2-1 Puebla | Jornada 12 | Clausura 2024

Puebla 5-4 León | Jornada 15 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el León es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +174, por lo que apostar mil pesos por el triunfo de los Panzas Verdes daría una ganancia de dos mil 740 pesos. Por su parte, el Puebla tiene un momio de +146 y en caso de hacer la misma apuesta se podría embolsar uno hasta dos mil dos mil 460.

El empate tiene un momio de +245, por lo que en caso de apostar mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de hasta tres mil 500 pesos.

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