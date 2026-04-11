Comunicaciones vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

El equipo ‘crema’ y otro partido clave por la permanencia.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Aurora, válido por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Comunicaciones tiene 29 puntos y se ubica en el tercer puesto, producto de nueve triunfos, dos empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa viene de empatar 1-1 ante Mictlán en su última presentación y, con solo cuatro jornadas por disputarse, necesita un buen resultado para empezar a olvidarse de la pelea por la permanencia y enfocarse únicamente en la lucha por el título.

En la tabla acumulada suma 49 puntos, y una victoria le permitiría tomar distancia de Guastatoya (46) y Achuapa (40), aunque clubes como Mictlán (49), Malacateco (47) y Marquense (47) también siguen atentos a esa pelea.

Por su parte, Aurora tiene 19 puntos y se encuentra en el décimo lugar, con un registro de cuatro victorias, siete empates y siete derrotas. El conjunto de Saúl Phillip viene de caer 2-0 ante Antigua GFC como local y atraviesa una fuerte irregularidad que lo deja con poco margen de error si pretende meterse en la fase final.

De hecho, en sus últimos diez partidos solo ganó una vez, por lo que necesita con urgencia volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación, donde el último cupo actualmente lo ocupa Guastatoya con 24 unidades.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Aurora hoy 10 de abril 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Aurora está programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Aurora para la jornada 19, al momento

Comunicaciones : Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Omar Duarte y Andersson Ortiz. DT : Marco Antonio Figueroa.

: Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Omar Duarte y Andersson Ortiz. : Marco Antonio Figueroa. Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano, Jafet Soriano; Jorge Ticurú, Allan García, Pablo Mingorance, Eddie Ibargüen; Nicolás Lovato y Alex Díaz. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Comunicaciones vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

22 de febrero de 2026 | Aurora 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Aurora 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Comunicaciones 0-2 Aurora | Torneo Apertura 2025 15 de abril de 2005 | Aurora 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2005 12 de febrero de 2005 | Comunicaciones 3-1 Aurora | Torneo Clausura 2005.

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