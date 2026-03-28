ATP Challenger Morelia Open, en vivo: Borna Gojo vs Juan Pablo Ficovich final singles

No te pierdas todas las acciones de la final entre el croata Gojo y el argentino Ficovich en busca de la gloria

Llegó el momento de la verdad en el ATP Challenger Morelia Open 2026, al disputarse este sábado 28 de marzo la gran final de singles, entre el croata Borna Gojo y el argentino Juan Pablo Ficovich, quienes se enfrentarán en busca del título y de llevarse a la bolsa los 225 mil dólares que hay para el campeón del evento.

La cancha principal del Club de Golf Tres Marías será el escenario donde el ATP Challenger Morelia Open 2026 conocerá al campeón de esta su segunda edición, consolidado a la capital michoacana como una sede imperdible del tenis internacional.

Sigue todas las acciones de este vibrante encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde el monarca, además de hacerse del título, también se llevará los 125 puntos para el ranking ATP.

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