UFC hoy: Adesanya vs Pyfer en vivo y resultados de la cartelera del 28 de marzo, al momento

La peleadora mexicana de artes marciales mixtas, Alexa Grasso, regresará al octágono en una revancha frente a Maycee Barber cinco año después

Adesanya vs Pyfer, en vivo la cartelera de UFC | Claro Sports

Alexia Thainara vs Bruna Brasil | Peso paja femenil | Gana Thainara por decisión unánime

Alexia Thainara se impuso claramente sobre Bruna Brasil en una pelea marcada por su presión constante y dominio en el piso. Desde la primera ronda, Thainara logró derribos y controló a su rival dentro de la jaula, mientras que Brasil intentaba mantener la distancia con patadas y golpes aislados. A lo largo del combate, la Burguesinha mostró superioridad física y técnica, manteniendo la ofensiva y neutralizando los intentos de contraataque de Brasil. Las tres rondas terminaron con dominio de Thainara, quien se llevó la victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27), consolidando su récord en la UFC y reafirmando su estatus en la división de peso paja femenino.

Bienvenidos a UFC Fight Night 271

El evento principal de UFC Seattle enfrenta a dos realidades opuestas dentro del peso medio. Israel Adesanya regresa tras una racha de derrotas con el objetivo de reafirmar su lugar entre los referentes de la división, mientras que Joe Pyfer llega en ascenso, buscando consolidar su progresión y escalar posiciones ante un rival de alto calibre. Con récords de 24-5 y 17-1 respectivamente, ambos peleadores pondrán en juego mucho más que el triunfo: Adesanya quiere recuperar terreno y credibilidad, y Pyfer demostrar que está listo para pelear en la élite.

Claro Sports llevará un minuto a minuto con toda la información de esta cartelera, que también incluye combates relevantes como el de la excampeona mundial Alexa Grasso frente a Maycee Barber y la despedida de Michael Chiesa en su estado natal. Con peleas que pueden definir trayectorias y rankings, UFC Fight Night en Seattle promete acción intensa de principio a fin para los fanáticos del octágono.

¿A qué hora empieza UFC Fight Night hoy sábado 28 de marzo y quién transmite en vivo?

La emoción de las artes marciales mixtas llega a Seattle con una cartelera de UFC que promete intensidad desde el primer segundo. Entre los encuentros más esperados destaca el regreso de Israel Adesanya, quien busca dejar atrás las tres derrotas consecutivas que frenaron su dominio en la empresa liderada por Dana White. Otro regreso estelar es el de Alexa Grasso, la excampeona mundial mexicana, que apunta a recuperar un lugar protagónico en los principales reflectores de las MMA. Ambos peleadores representan apuestas de alto impacto para los fanáticos y marcan el tono de una velada llena de acción.

El evento se llevará a cabo en el imponente Climate Pledge Arena, que promete recibir a los asistentes con una entrada espectacular. Las preliminares comenzarán a las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, 17:00 horas del Este y 14:00 horas del Pacífico de Estados Unidos, mientras que la cartelera principal se desarrollará tres horas más tarde. Los seguidores de todo el continente podrán disfrutar de una jornada cargada de combates electrizantes, donde cada minuto promete mantener al público al borde de sus asientos.

Cartelera completa de UFC hoy: orden de las peleas estelares y preliminares

UFC Fight Night 271 se llevará a cabo en la Climate Pledge Arena de Seattle, encabezado por el enfrentamiento de peso mediano entre Israel Adesanya y Joe Pyfer. La cartelera principal también contará con combates destacados en peso mosca femenino, peso welter y peso pluma, reuniendo a varios contendientes de alto nivel en un evento cargado de acción.

Cartelera estelar

Israel Adesanya (24-5-0) vs Joe Pyfer (15-3-0) | Peso mediano

Alexa Grasso (16-5-1) vs Maycee Barber (15-2-0) | Peso mosca fem.

Michael Chiesa (19-7-0) vs Niko Price (16-10-0) | Peso welter

Julian Erosa (31-13-0) vs Lerryan Douglas (13-5-0) | Peso pluma

Mansur Abdul-Malik (9-0-1) vs Yousri Belgaroui (9-3-0) | Peso mediano

Terrance McKinney (17-8-0) vs Kyle Nelson (17-6-1) | Peso ligero

Cartelera preliminar

Ignacio Bahamondes (17-6-0) vs Tofiq Musayev (22-6-0) | Peso ligero

Chase Hooper (16-4-1) vs Lance Gibson Jr. (9-2-0) | Peso ligero

Marcin Tybura (27-10-0) vs Tyrell Fortune (17-3-0) | Peso completo

Casey O’Neill (10-2-0) vs Gabriella Fernandes (11-3-0) | Peso mosca fem.

Navajo Stirling (8-0-0) vs Bruno Lopes (14-2-0) | Peso semi-pesado

Ricky Simon (22-7-0) vs Adrian Yanez (17-6-0) | Peso gallo

Alexia Thainara (13-1-0) vs Bruna Brasil (11-6-1) | Peso paja fem.

¿A qué hora suben al octágono Israel Adesanya vs Joe Pyfer?

Cabe recordar que los horarios de inicio de las carteleras de UFC suelen estar establecidos desde el comienzo del evento, tanto para las peleas preliminares como para las estelares. Sin embargo, las peleas principales no tienen un horario fijo, ya que su desarrollo depende de la duración de los combates previos. La empresa dirigida por Dana White suele hacer pausas estratégicas cuando las peleas avanzan más rápido de lo esperado, con la intención de que los combates estelares se lleven a cabo aproximadamente entre las 21:00 y 22:00 horas de la Ciudad de México, aunque esto es solo un cálculo aproximado.

¿A qué hora pelea Alexa Grasso vs Maycee Barber 2?

Bajo este panorama, la revancha entre Alexa Grasso y Maycee Barber podría disputarse después de las 20:00 horas de la Ciudad de México, dependiendo del ritmo de las peleas que la precedan y de los ajustes que realice la organización para mantener el horario aproximado de los combates principales.

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