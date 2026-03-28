David Alonso vuela en Estados Unidos y consigue la pole de Moto2

El colombiano tuvo un gran rendimiento durante la prueba de clasificación e ilusiona con lo que pueda hacer durante la carrera.

David Alonso consigue la Pole en Estados Unidos. – @MotoGP.

La jornada de este sábado fue espectacular para el piloto colombiano David Alonso. Se llevó a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos para la categoría Moto2 y el representante cafetero sacó todo su potencial para quedarse con la pole. Ilusiona con lo que pueda hacer en la carrera de este domingo.

El corredor de Aspar ya anticipaba que uno de sus puntos urgentes de mejora era utilizar más la fuerza de piernas para la conducción de su aparato y aliviar un poco el esfuerzo que viene haciendo con el tren superior del cuerpo. El circuito de Austin, Texas, iba a ser una buena oportunidad para medir ese aspecto, pues el sector de las chicanas exige precisión y mucho control.

Desde el primer giro, Alonso mostró un gran rendimiento en el frente del pelotón para asegurar un tercer lugar. No obstante, él sabía que estaba para más y su segundo intento destrozó los cronómetros con un gran tiempo de 2:05,203 con el que subió a liderar. No hubo quien pudiera seguir ese ritmo y la pole fue para él.

DAVID ALONSO ON POLE POSITION FOR THE FIRST TIME! 🚀



And he's the first Colombian rider to do so 🇨🇴#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/qYWHb55cyH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2026

Y eso que tuvo con qué mejorar el registro. A falta de menos de dos minutos para el cierre de la prueba, Alonso estaba bajando unas 200 milésimas, pero se presentó una bandera amarilla en el tercer sector que no le permitió completar el trazado. Fue un choque entre entre el belga Barry Baltus y el español Adrián Huertas el incidente con el que acabó la jornada.

El colombiano saldrá entonces en el primer lugar durante la carrera de este domingo. El segundo lugar fue para Baltus (2:05,347), mientras que el piloto español Alonso López (2:05,363) firmó la tercera posición de salida. El evento principal ya promete grandes emociones en esta tercera parada del campeonato de Moto2 durante la temporada 2026.

Horario y dónde ver por TV el GP de Moto2 de Estados Unidos

La carrera principal se llevará a cabo en el Circuito de las Américas este domingo, 29 de marzo, a las 2:15 p.m. de Colombia (GMT-5). La duración estimada de la carrera es de unos 40 minutos, aunque es probable que el inicio sufra algún retraso, dependiendo de lo que acontezca en Moto3, categoría que correrá antes.

La transmisión para Colombia y para la mayoría de países de Latinoamérica será por ESPN en los canales que suelen estar incluidos en los diferentes cableoperadores. La manera de ver el evento vía streaming es por medio de la plataforma de pago de Disney+.

Te puede interesar