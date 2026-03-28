¡Compras de última hora! Liberan boletos para el México vs Portugal hoy: precios y disponibilidad

A horas del partido entre la selección mexicana y Portugal, aún hay entradas disponibles para la reapertura del Estadio Azteca

Aún hay boletos para el México vs Portugal | Luis Cortes/AFP

La selección mexicana y Portugal se enfrentan este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, un encuentro que marcará la reapertura del inmueble, y que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A pocas horas de que se lleve a cabo el partido, la boletera oficial de este encuentro liberó boletos para poder asistir al partido en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe recordar que desde que se anunció que el conjunto luso visitaría el país, la expectativa fue alta y las entradas se agotaron en preventa y venta general ante la ilusión de la afición de ver a Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras en la historia del fútbol en el Azteca. Sin embargo, tras darse a conocer que el delantero del Al Nassr no asistiría, sitios de reventa bajaron sus costos y ahora, se han habilitado tickets desde el sitio oficial.

¿Hay boletos disponibles para el México vs Portugal de hoy en el Estadio Azteca?

Sí, todavía hay localidades disponibles para el partido. Como suele ocurrir en eventos de alta demanda, se habilitaron nuevas entradas en los días previos y el mismo día del encuentro.

La plataforma encargada de la venta, Fanki, mantiene algunos asientos en distintas zonas del estadio. Esto ha permitido que aficionados que no lograron adquirir boletos previamente tengan una nueva oportunidad para asistir al evento.

¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Portugal? Precios y disponibilidad

Los boletos disponibles tienen un rango de precios que va desde los 3,800 hasta los 9,000 pesos, dependiendo de la zona seleccionada dentro del Estadio Azteca.

En algunos casos, también se ha observado una reducción en los costos en el mercado secundario, donde aficionados y revendedores han puesto a la venta entradas a precios más accesibles en comparación con los iniciales.

¿Cómo y dónde comprar los últimos boletos para la reapertura del Estadio Azteca?

Para adquirir los boletos disponibles del partido entre la selección mexicana y Portugal, es necesario acceder directamente al enlace oficial de la boletera Fanki, ya que el evento no aparece de forma visible dentro de su página principal ni en la aplicación.

El proceso para comprar las entradas es el siguiente:

Da clic en el enlace oficial de compra: https://fanki.com.mx/checkout/stadium/BNO_VS_POR_FR_0326

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Una vez completado el proceso, las entradas estarán disponibles en tu cuenta. Es importante considerar que el Estadio Azteca no contará con servicio de estacionamiento para este evento, por lo que se recomienda anticipar la llegada. Además, dentro del inmueble no se aceptarán pagos en efectivo, por lo que será necesario utilizar métodos electrónicos para cualquier consumo.

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