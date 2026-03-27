TNA Wrestling Sacrifice en vivo: resultados de lucha libre hoy 27 de marzo

Entre las batallas confirmadas está el duelo por el campeonato Mundial TNA: Mike Santana contra Steve Maclin, así como la contienda a tres bandas

TNA tendrá actividad con el evento Wrestling Sacrifice este viernes 27 de marzo del 2026 en el Alario Center en Westwego, Louisiana, con un cartel que luce simplemente espectacular. Entre las batallas confirmadas está el duelo por el campeonato Mundial TNA: Mike Santana (c) contra Steve Maclin, así como la contienda a tres bandas, por el título de las knockouts entre Arianna Grace (c), Dani Luna y Léi Yǐng Lee, así como la lucha por el Campeonato de la División X entre Leon Slater (c) y Eric Young.

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