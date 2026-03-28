Mixco vs Antigua GFC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Ambos quieren acercarse a los primeros lugares del Clausura 2026.

Mixco vs Antigua, resultado partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Mixco vs Antigua!!! Deportivo Mixco y Antigua GFC se enfrentan en un duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que promete intensidad y mucho en juego en la lucha por los primeros puestos. Ambos equipos llegan en buen momento y con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea en la recta final de la fase regular.

Aquí podrás seguir el resultado en vivo y el minuto a minuto de Mixco vs Antigua GFC, con todas las incidencias del partido: goles, jugadas destacadas, tarjetas, cambios y el desarrollo completo del encuentro en tiempo real. Un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Antigua hoy 28 de marzo de 2025

El encuentro entre Deportivo Mixco y Antigua GFC está programado para el sábado 28 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Antigua para la jornada 16, al momento

Mixco no podrá contar con óscar González y Jonathan Márquez, expulsados en el partido ante Cobán Imperial, ni con Allen Yanes, convocado a la Selección de Guatemala. Por su parte, Antigua GFC no tendrá disponibles a José Ardón, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos, Luis Morán y Diego Fernández, convocados para el duelo ante Argelia en Génova. Estas son las alineaciones titulares que eligieron Fabricio Benítez y Mauricio Tapia para sus equipos:

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Esnaydi Zuñiga, Nixson Flores, Jeshua Urizar; Kennedy Rocha, Christian Ojeda, Edilson Reyes; Esteban García, Jefrey Segura; y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Juan Osorio, Kevin Grijalva; Jimmy Ruiz, Héctor Prillwitz, Enrique Camargo, Santiago Garzaro; Andris Herrera y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Mixco vs Antigua y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Antigua GFC:

8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de marzo de 2025 | Antigua GFC 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

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