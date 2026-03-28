Volta a Catalunya 2026 en directo: transmisión etapa 6, recorrido de Berga a Queralt

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La montaña vuelve a ser protagonista en la Volta a Catalunya 2026 con una etapa 6 que puede resultar definitiva en la lucha por la clasificación general. Este sábado, el pelotón afronta un exigente recorrido de 158.2 kilómetros entre Berga y Queralt, con final en alto que promete espectáculo puro y nuevos movimientos entre los favoritos.

Todas las miradas están puestas en Jonas Vingegaard, quien llega como líder tras firmar una auténtica exhibición en la etapa reina. El danés dominó con autoridad la jornada anterior en el Coll de Pal, lanzando un ataque demoledor en los últimos kilómetros que dejó sin respuesta a sus rivales y le permitió tomar el control de la carrera. Ahora, con otra llegada en alto en el Santuario de Queralt, buscará defender su posición ante un grupo de contendientes que intentará recortar diferencias en uno de los días más duros de la competencia.

La etapa promete intensidad de principio a fin, con puertos exigentes y un desenlace en ascenso que puede definir gran parte del podio final. Vive toda la emoción de esta jornada clave y no pierdas detalle de cada ataque, cada estrategia y cada pedalada en esta recta decisiva de la Volta a Catalunya.

Etapa 6 | Recorrido desde Berga y Queralt (158,2 kilómetros)

La etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026 se perfila como una de las jornadas más exigentes y decisivas de toda la carrera, con un recorrido completamente montañoso que pondrá a prueba a los principales favoritos. Con cuatro puertos de montaña, incluyendo uno de categoría especial, este trazado está diseñado para provocar diferencias importantes en la clasificación general antes del cierre del domingo.

El desgaste comenzará desde los primeros kilómetros con un perfil en ascenso que desemboca en la Coll de la Batallona, antesala de un reto aún mayor: el imponente Coll del Pradell, una subida de categoría especial que será clave para seleccionar al grupo de aspirantes al título. A partir de ahí, la etapa entra en su fase definitiva con dos puertos de primera categoría, donde cada ataque puede ser determinante, especialmente en la subida final a Queralt, escenario donde podría definirse gran parte del destino del maillot de líder.

Volta a Catalunya 2026: clasificación de la etapa 5

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 4:13:44 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) — +0:51 Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) — +1:01 Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) — mismo tiempo Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) — +1:03 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:38 Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) — +1:39 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) — mismo tiempo Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — mismo tiempo Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) — mismo tiempo Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — +1:45 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) — mismo tiempo Enric Mas (Movistar Team) — mismo tiempo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) — +1:51 George Bennett (NSN Cycling Team) — mismo tiempo

Volta a Catalunya 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La edición 105 de la Volta a Catalunya se disputa del 24 al 30 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas que combinan montaña, media montaña y jornadas para velocistas:

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