Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Los ‘Motilones’ y el cuadro ‘Ajedrezado’ la dan apertura a la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano en el oriente del país.

Directo Cúcuta Vs Boyacá Chicó / Claro Sports.

Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó hoy, 28 de marzo del 2026

La pelota en el Estadio General Santander, en el oriente colombiano, comenzará a rodar a las 04:00 p.m.

Alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó para la fecha 14, al momento

Cúcuta Deportivo: Abadía; Bryan Montaño, Joao Abonía, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Jaime Peralta y Luifer Hernández.

Boyacá Chicó: Darío Denis, Anyelo Zaldaña, Juan Palma, Arlem Banguero, Ítalo, Andrés Aedo, Juan Díaz, Juan Quiceno, Yesus Cabrera, Delio Ramírez y Jairo Molina.

¿Quién transmite en vivo el Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó y dónde mirar en TV y streaming?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano pertenecen a Win Sports, dicho compromiso en el Estadio General Santander, se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win básico.

Lea también: