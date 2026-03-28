Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
Los ‘Motilones’ y el cuadro ‘Ajedrezado’ la dan apertura a la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano en el oriente del país.
Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó hoy, 28 de marzo del 2026
La pelota en el Estadio General Santander, en el oriente colombiano, comenzará a rodar a las 04:00 p.m.
Alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó para la fecha 14, al momento
Cúcuta Deportivo: Abadía; Bryan Montaño, Joao Abonía, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Jaime Peralta y Luifer Hernández.
Boyacá Chicó: Darío Denis, Anyelo Zaldaña, Juan Palma, Arlem Banguero, Ítalo, Andrés Aedo, Juan Díaz, Juan Quiceno, Yesus Cabrera, Delio Ramírez y Jairo Molina.
¿Quién transmite en vivo el Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó y dónde mirar en TV y streaming?
Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano pertenecen a Win Sports, dicho compromiso en el Estadio General Santander, se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win básico.