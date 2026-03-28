¡Del Tricolor a la Hoja de Maple! Marcelo Flores debuta con Canadá en empate dramático ante Islandia

Jonathan David descontó para Canadá con un penalti, y al minuto 74 colocó su doblete, suficiente para que la Hoja de Maple rescatara el empate

Marcelo Flores debuta con Canadá | Imago7

Marcelo Flores sumó sus primeros minutos como futbolista de la selección de Canadá en un empate dramático 2-2 ante Islandia en el BMO Field, en un partido amistoso celebrado este sábado 28 de marzo como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, torneo al que aspira llegar el jugador de los Tigres de la Liga MX.

Pese a su pasado con el Tricolor, el delantero de 22 años oficializó su llegada al conjunto canadiense al disputar aproximadamente media hora. Su debut coincidió con una primera parte complicada para los locales, que sufrieron los errores defensivos y fueron sorprendidos por un Islandia efectivo en los primeros minutos.

Orri Óskarsson abrió el marcador al minuto 9 y volvió a marcar al 21 para poner a los visitantes con ventaja de 2-0. Canadá, con necesidad de reacción, ajustó su estrategia en la segunda mitad, y Jesse Marsch realizó cambios clave, entre ellos la entrada de Marcelo Flores al minuto 64.

Tan solo un minuto después del ingreso de Marcelo Flores, Jonathan David descontó para Canadá con un penalti, y al minuto 74 colocó su doblete, también desde los 11 pasos, asegurando que la Hoja de Maple rescatara un empate ante Islandia. La escuadra local incluso terminó con diez hombres tras la expulsión de Tajon Buchanan, pero logró mantener el resultado.

De padre mexicano y con un pasado en el Tricolor, Marcelo Flores disputó cerca de media hora en su debut con Canadá, participando en los minutos finales del partido que resultaron decisivos para que el equipo lograra el empate.

¿Cuándo es el próximo partido de Marcelo Flores con Canadá?

Canadá todavía tiene un compromiso amistoso pendiente ante Túnez el próximo 31 de marzo, última cita antes de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en conjunto con México y Estados Unidos, y en la que el conjunto de la Hoja de Maple continuará su preparación.

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