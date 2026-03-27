ATP Challenger Morelia Open, en vivo: Juan Pablo Ficovich vs Luka Pavlocic semifinal singles

Juan Pablo Ficovich vs Luka Pavlovic: Duelo de titanes en las semifinales del Morelia Open 2026. ¡Síguelo en vivo por Claro Sports!

El ATP Challenger Morelia Open llega a su etapa más emocionante con un enfrentamiento de pronóstico reservado en las semifinales. El argentino Juan Pablo Ficovich, quien ha mostrado un tenis sólido y una mentalidad de hierro durante toda la semana, buscará sellar su pase a la gran final. Ficovich llega con la confianza a tope tras superar batallas intensas en las rondas previas, reafirmando por qué es uno de los jugadores a seguir en el circuito mexicano.

Del otro lado de la red estará el francés Luka Pavlovic, la gran revelación del torneo. Pavlovic ha sorprendido a propios y extraños con un estilo de juego agresivo y un servicio dominante que le permitió dejar en el camino a varios favoritos. Este duelo representa una oportunidad de oro para ambos: mientras el sudamericano busca imponer su experiencia, el europeo intentará mantener su racha ganadora para pelear por su primer título en tierras michoacanas.

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