¡Su primer Sunshine Double! Aryna Sabalenka conquista el Miami Open

Derrotó a Coco Gauff por parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 con lo que hiló títulos en Estados Unidos

Aryna Sabalenka obtiene su primer Sunshine Double. | AFP

Títulos consecutivos. La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka derrotó a la estadounidense Coco Gauff (con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3) para adjudicarse el Miami Open 2026 y conseguir, de esta manera, su primer Sunshine Double, luego de haberse convertido en campeona de Indian Wells apenas unas semanas atrás.

Con este triunfo, la tenista bielorrusa no solo revalidó su título en Florida, también alcanzó un logro que marca su carrera: su primer Sunshine Double, al conquistar de forma consecutiva Indian Wells y Miami en la misma temporada. Un registro reservado para leyendas como Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek.

Sabalenka impuso condiciones desde el arranque del partido, tomando ventaja rápida en el primer set gracias a su potencia y agresividad desde el fondo de la cancha. Aunque Gauff reaccionó en el segundo parcial y logró empatar el encuentro, la líder del ranking retomó el control en el tercer set con un quiebre temprano que terminó por definir el duelo.

El cierre fue contundente. Sabalenka no concedió oportunidades de quiebre en la manga definitiva y selló su victoria al resto, consolidando así un torneo en el que reafirmó su condición de favorita y su capacidad para responder en momentos clave.

Este título no solo refuerza su dominio en el circuito, también la coloca en una lista selecta dentro del tenis femenil, al conseguir el doblete más prestigioso de la gira en pista dura.

Así quedó el ranking WTA tras el título de Aryna Sabalenka en el Miami Open

Tras la consagración en Miami, Aryna Sabalenka se mantiene como la número uno del mundo con 11,025 puntos, ampliando su ventaja en la cima del ranking WTA.

Coco Gauff, pese a la derrota en la final, sube al tercer lugar con 7,278 unidades, superando a Iga Swiatek, quien cae al cuarto puesto con 7,263 puntos. Elena Rybakina se mantiene en la segunda posición con 8,108.

Dentro del Top 10 también hay movimientos relevantes: Elina Svitolina asciende al séptimo lugar, desplazando a Jasmine Paolini al octavo. Además, Karolina Muchova se acerca al Top 10 tras subir al puesto 11 gracias a su actuación en semifinales.

Top 10 WTA:

Aryna Sabalenka – 11,025 Elena Rybakina – 8,108 Coco Gauff – 7,278 Iga Swiatek – 7,263 Jessica Pegula – 6,243 Amanda Anisimova – 6,180 Elina Svitolina – 3,965 Jasmine Paolini – 3,907 Victoria Mboko – 3,531 Mirra Andreeva – 3,121

En instantes, más información…

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