Belice vs México en vivo básquetbol varonil: transmisión partido por el bronce Juegos Centroamericanos 2026

El partido definirá al tercer lugar del torneo y podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

México y Belice se enfrentarán por la medalla de bronce del básquetbol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El partido definirá al tercer lugar del torneo y podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La selección mexicana avanzó a esta instancia después de vencer a Panamá y Jamaica durante la fase de grupos, además de registrar una derrota frente a Puerto Rico. En las semifinales, República Dominicana detuvo el camino del equipo nacional hacia el partido por la medalla de oro.

Belice, por su parte, superó a Nicaragua y Guatemala, cayó ante República Dominicana en la primera ronda y perdió frente a Puerto Rico en semifinales. Sigue en vivo el duelo entre Belice y México por la medalla de bronce de Santo Domingo 2026 mediante la multiplataforma de Claro Sports.

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