Alajuelense vs Inter San Carlos, el partido del morbo: ¿Anotará Campbell?

El presente de Campbell preocupa en Alajuelá.

Joel Campbell firmó en su nuevo equipo | Facebook Inter San Carlos

Por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, el equipo de Alajuelense recibe en el estadio Alejandro Morera Soto a su similar de Inter San Carlos. En cualquier otra circunstancia, estaríamos hablando de un partido más para los ‘manudos’ al que llegarían en calidad de favoritos pero en esta ocasión el rival toma notoriedad porque jugará Joel Campbell…

El experimentado delantero llegar en calidad máximo artillero de la competencia actual, con un total de cinco goles en ocho partidos y viene de ser ‘cortado’ por la dirigencia de Alajuelense, club del que se fue a mitad de año. Campbell venía de disputar las últimas dos temporadas en el equipo, pero la dirigencia resolvió no renovarle tras la llegada de Ismael Rescalvo, quien no iba a contar con él.

De esta manera, Campbell vuelve al Morera Soto, de donde no se fue de la mejor manera y es por eso que se espera con ansias ver qué ocurre cuando le toque jugar nuevamente pero con otra camiseta. El delantero de 34 años viene de anotarle a Herediano, San Carlos, Saprissa y de marcarle por duplicado a Escorpiones.

Más información: Saprissa vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Gracias a sus goles, Inter San Carlos se mantiene 4° con 14 puntos a cuatro unidades de Saprissa y Cartaginés que comandan el liderato con 18 unidades. El equipo marcha bien y sabe que conseguir lo que pocos en dicho reducto y ante tal rival, sería sinónimo de dar un verdadero golpe sobre la mesa pensando en el objetivo de quedar entre los cuatro.

Inter San Carlos llega a este partido luego de empatar 1 a 1 frente a Puntarenas, resultado que le impidió llegar más arriba en la tabla. En tanto, los de Bryan Ruiz, director técnico interino ante la destitución de Ismael Rescalvo, llegan urgidos de victoria ya que vienen de perder sus último dos cotejos, y ante Saprissa en el clásico el último fin de semana.

Joel Campbell fue figura en el manudo. | Captura: @ldacr

Si bien en términos del torneo local no llegan en buen momento, Alajuelense viene de conseguir en la Copa Centroamericana 2026 una victoria clave ante Marathon por los cuartos de final, logrando el pase a estar entre los mejores cuatro del torneo, instancia que le permitió clasificarse a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

En cualquier caso, para los manudos es menester conseguir una victoria ya que están 6° con 11 puntos, y podrían empezar a quedar más relegados de lo esperado. Si por ejemplo perdieran, estirarían la diferencia a seis unidades y si bien resta mucho por delante, sentaría un precedente difícil.

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