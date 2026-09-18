Fernando Quirarte y Germán Villa, cara a cara antes del Clásico Nacional: “Ambos equipos defenderán su orgullo”

Los exjugadores analizaron el presente de América y Chivas, sus proyectos, su identidad y la vigencia de la gran rivalidad mexicana

América y Chivas están a unas horas de protagonizar una nueva edición del Clásico Nacional, un encuentro al que llegan separados por apenas un punto en la parte alta del Apertura 2026. Guadalajara es segundo de la clasificación con 17 unidades después de ocho jornadas, mientras que las Águilas aparecen terceras con 16 y un partido menos.

En vísperas del encuentro, Fernando Quirarte y Germán Villa, dos futbolistas que vivieron la rivalidad desde lados opuestos, se encontraron para analizar el presente de ambas instituciones en exclusiva para Claro Sports en W Radio. Los proyectos de Gabriel Milito y Guillermo Almada, la identidad que distingue a los dos clubes y una rivalidad que, aunque ha cambiado con el paso de las generaciones, consideran que sigue ocupando el primer lugar dentro del fútbol mexicano.

En un Clásico Nacional, el momento importa poco

Chivas llegará al partido después de golear 3-0 a Pumas y con cinco victorias en ocho jornadas, mientras que América viene de perder 4-3 ante Cruz Azul, su primera derrota en Liga MX bajo el mando de Guillermo Almada. Las Águilas, además, acumulan tres Clásicos Nacionales de Liga sin derrotar al Guadalajara. Pero para Quirarte, ninguna tendencia garantiza lo que ocurrirá cuando comience el partido.

“Siempre tenemos que hacer esta respuesta nosotros. Un clásico es diferente a otros. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. No importa cómo llegues, si llegas como favorito, si no llegas como favorito. El 1 le puede pegar al 16, el 16 le puede pegar al 1. América no ha andado muy bien, pero está en un muy buen lugar, por supuesto que le puede ganar a Chivas, está en su casa”.

El exdefensa rojiblanco destacó también la evolución que ha tenido el equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito, cuyo equipo llega al Clásico como sublíder del campeonato. “Chivas, la garantía que tiene es que está jugando bien, que está entendiendo muy bien el proceso de Milito. Pero no va a depender nomás de esta victoria. El proceso de Milito ya está consolidado, y tiene que ir caminando todavía más. Es un entrenador que ha mostrado un sistema real de juego”.

Villa coincidió en que el cuadro tapatío atraviesa un momento importante, aunque advirtió que la naturaleza del partido elimina cualquier certeza previa. “Creo que Chivas terminó el torneo pasado muy bien. Hoy iniciaron muy bien, se ha hecho de un equipo que nos ha dejado sorprendidos. Juegan muy bien, juegan muy bien a la pelota. América no terminó tan bien y hoy está en los primeros lugares. Pero como dice Fer, es un clásico, todo puede pasar, ambos equipos defenderán su orgullo y esperemos que no nos decepcionen”.

Dos ADN completamente diferentes

Una parte fundamental de la construcción del Clásico Nacional está en las identidades opuestas que históricamente han desarrollado ambos clubes. Guadalajara mantiene su política de competir con futbolistas mexicanos, mientras que América ha construido su historia alrededor de grandes plantillas que combinan figuras nacionales con contrataciones extranjeras.

Quirarte, histórico capitán rojiblanco, definió así la esencia del Rebaño: “Es un equipo que siempre le gusta agradar a su público, es un equipo luchador, es un equipo aguerrido, es un equipo con entrega, es un equipo joven, que se está consolidando, como lo comentaban ustedes. El ADN tiene la mexicanidad que existe en ese equipo, la trascendencia que le deja a muchos que han vestido esa camiseta. Es un equipo que ahora que ha llegado Milito, ha mejorado mucho en ese aspecto, el tener ADN ganador, ese ADN de buscar títulos”.

Villa respondió desde la identidad americanista que conoció durante su etapa como jugador. “Desde que llegué, y lo que me encontré del América, que es un equipo grande, un equipo ganador, históricamente, un equipo que arma muy buenas plantillas, que trae extranjeros de muchísima calidad, complementándolo con gente nacionales. El ADN del América es un equipo ganador totalmente”.

América inicia una nueva etapa con Guillermo Almada

El Clásico también enfrenta dos proyectos en momentos diferentes. Mientras Milito ha podido darle continuidad a una base en Verde Valle, el cuadro azulcrema comenzó el Apertura 2026 con Guillermo Almada después de cerrar la etapa de André Jardine.

La transición todavía continúa. Esta misma semana, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno quedaron oficialmente habilitados, aumentando las alternativas de un plantel azulcrema que sigue incorporando piezas al proyecto del entrenador uruguayo. Villa no considera que el cambio de técnico deba representar una desventaja en un partido de esta magnitud.

“No, creo que no. Jardine dejó una base muy importante, hoy la está complementando el nuevo técnico. Están en el América, buscarán que sean refuerzos de muchísima calidad, que rapidísimo se adapten, que sepan a qué institución llegan, qué están representando y creo que así será”.

Y aunque las Águilas se mantienen entre los primeros puestos, todavía existe margen para que el equipo encuentre su mejor versión con el avance del campeonato. “Conforme pasen las jornadas, van a ir integrando a los refuerzos. El técnico buscará su once ideal, que partido a partido pueda ir mejorando y pueda estar en su mejor versión. Conforme va transcurriendo el torneo los equipos van adaptándose mejor y llegan ya enfilados para las fases finales; ojalá pase así con el América”.

¿Chivas está obligado a ser campeón?

El funcionamiento mostrado durante el inicio del Apertura han aumentado las expectativas alrededor de Chivas. Los rojiblancos 15 goles a favor y apenas seis recibidos después de ocho partidos, números que lo mantienen como favorito de cara al viaje a Santa Úrsula. Para Quirarte, competir por el campeonato debe ser siempre el objetivo, aunque el resultado final no puede utilizarse como la única medida para valorar un proceso que también está produciendo futbolistas jóvenes.

“Por supuesto que esa es la meta, no nomás para Chivas, para cualquier equipo que está en este campeonato. El hecho de lucir como favorito es una mayor responsabilidad, pero no es menor para el América. Por supuesto que su objetivo va a ser el campeonato, como lo va a hacer el del América, pero para eso necesitan pasar muchas cosas, necesita que el equipo llegue a la Liguilla, que califique en un buen lugar, que a los jóvenes no les pese el torneo o los partidos ya importantes”.

“Chivas está en un buen proceso, Chivas va caminando, y si se consolida en este, pues qué bueno, yo creo que todos estarían felices, pero no por eso vamos a decir que fue un fracaso. Está sacando jugadores muy importantes, que a la larga van a ser el futuro de este equipo”.

Quirarte destaca el cambio en la construcción de Chivas

El crecimiento del Guadalajara no se limita al banquillo. Futbolistas jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval han ganado protagonismo dentro de un equipo que continúa apostando por el desarrollo y detección de talento nacional. Sandoval llega al Clásico después de marcar un doblete en el 3-0 sobre Pumas.

“A nivel directivo se han hecho mejor las cosas. Están luchando con jóvenes, con una sangre joven como la de Camberos, la de Sandoval. El trabajo de Javier Mier y de Alejandro Manso ha sido muy bueno, dirigidos por supuesto por Amaury. Hace poco tiempo no se escogía bien, había jugadores que llegaban y a veces ni jugaban. Hoy están gastando menos, pero lo han hecho con un buen scouting y eso creo que es bueno”.

“Cuando nos dábamos de patadas”: una rivalidad que cambió, pero no desapareció

Quirarte y Villa representan generaciones en las que el Clásico Nacional podía alcanzar niveles de enfrentamiento físico muy diferentes a los actuales. Para el exdefensa de Chivas, lo que ha cambiado no es la importancia de la rivalidad, sino la manera en la que los futbolistas la viven.

“La rivalidad sigue, pero sigue de una manera más profesional. En aquel entonces, cuando nos dábamos de patadas, ahí eran los colores de cada quien, nos partíamos el alma, había broncas y todo. Hoy creo que puede haber broncas, pero no es lo ideal, no es el mejor ejemplo que le podemos dejar a la juventud. Aun así, son partidos muy intensos, no son menos que los de antes. A mí me han dicho que la rivalidad se ha perdido. No, se ha perdido, simple y sencillamente son diferentes jugadores, diferentes épocas”.

También existe una diferencia en la construcción de los planteles. Quirarte recordó una etapa en la que una mayor cantidad de jugadores de ambos lados habían crecido dentro de las propias instituciones. “En aquel entonces muchos jugadores de América eran producto de fuerzas básicas, igual que nosotros. Entonces era una calentura tremenda. Ahora, para América lo más fácil es irte al extranjero y comprar un jugador de 20 millones de dólares. Tienen la facilidad de traer a jugadores extranjeros”.

“El número uno es el Clásico Nacional”

El crecimiento de otras rivalidades ha abierto constantemente el debate sobre cuál es actualmente el partido más importante del fútbol mexicano. El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey ha alcanzado una dimensión cada vez mayor, mientras que América mantiene enfrentamientos de enorme tradición contra Pumas y Cruz Azul.

Para Quirarte, ninguno ha desplazado al América-Chivas. “Hay muchos que ya dicen, el América-Pumas, el Tigres-Monterrey, pero para mí el América de Guadalajara es un partido que gana la cartelera. Por lo que viene durante tantos años”.

Villa fue todavía más contundente: “Sin duda, es el clásico de clásicos. Los del norte, los mismos de la Ciudad de México, pues han seguido en segundo plano. El número uno es el Clásico Nacional, sin duda”.

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