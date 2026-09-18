¡Italia quiere romper la maldición del Mundial! Mancini presenta su primera convocatoria con sangre nueva

La selección de Italia jugará la próxima UEFA Nations League con nueve futbolistas que recibieron su primera convocatoria con la Azzurra

La primera convocatoria de Roberto Mancini | Claro Sports

Roberto Mancini presentó este viernes 18 de septiembre su primera convocatoria en su segunda etapa al frente de Italia y lo hizo con una lista que marca el inicio de una nueva era para la Azzurra. El técnico de 61 años llamó a 34 futbolistas para los cuatro próximos compromisos de la UEFA Nations League, con nueve jugadores que recibirán por primera vez la oportunidad de vestir la camiseta italiana. La renovación llega después de uno de los golpes más duros para la selección, que quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

El regreso de Roberto Mancini tendrá un comienzo exigente. Italia debutará ante Bélgica el próximo viernes 25 de septiembre en Roma y cuatro días después visitará a Turquía en Bursa. El calendario llevará después a la Azzurra hasta Saint-Denis, donde enfrentará a Francia el 2 de octubre, antes de cerrar esta serie de cuatro partidos ante Turquía el 5 de octubre en Bolonia. Cuatro encuentros en apenas 11 días pondrán a prueba las primeras decisiones del nuevo seleccionador.

Frente a la carga de partidos, el técnico amplió su convocatoria después de presentar una preselección de 70 futbolistas. Entre los nombres que vuelven a la selección destacan Nicolò Fagioli y Nicolò Zaniolo, quienes aparecen de nuevo en una lista después de dos años de ausencia. También sobresale Rolando Mandragora, quien regresará a la Azzurra después de cinco años sin recibir un llamado.

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La apuesta por caras nuevas también resulta evidente. Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara y Mohamed Alì Zoma tendrán su primera oportunidad con la selección absoluta. Mancini comienza así a delinear una Italia diferente, con la intención de renovar una plantilla que necesita dejar atrás los recientes tropiezos y recuperar protagonismo en el futbol internacional.

El regreso del técnico italiano tampoco estuvo exento de polémica. Roberto Mancini fue anunciado en julio de 2026 después de que la Federación Italiana de Fútbol tuviera prácticamente acordada la llegada de Andrea Pirlo. Sin embargo, Giovanni Malagò, presidente del Comité Olímpico Italiano, frenó el nombramiento a última hora debido a los vínculos del exfutbolista con una casa de apuestas rusa. La decisión provocó además la renuncia de Paolo Maldini como director deportivo, apenas 16 días después de asumir el cargo.

Mancini afrontará esta segunda etapa con el recuerdo de un primer ciclo que tuvo grandes momentos y también un desenlace complicado. Entre 2018 y 2023, el entrenador llevó a Italia a una racha de 37 partidos consecutivos sin derrota y conquistó la Eurocopa en el verano de 2021. Sin embargo, la selección no consiguió clasificarse al Mundial de Qatar 2022 y Mancini terminó su etapa al frente de la Azzurra después de recibir una oferta multimillonaria para dirigir en Arabia Saudita.

Primera convocatoria de Roberto Mancini en Italia

Porteros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bolonia), Guglielmo Vicario (Juventus).

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bolonia), Guglielmo Vicario (Juventus). Defensores: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta). Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham). Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).

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