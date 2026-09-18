Pitbull Cruz y Néstor Bravo cumplen con la báscula en San Diego

El mexicano y el puertorriqueño cumplieron con el pesaje y quedaron listos para sus peleas de este sábado en el Pechanga Arena

Los pugilistas se hacen de palabras en tenso cruce | @BoxAzteca7

Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Néstor Bravo superaron la báscula y dejaron listo su combate de este sábado 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, donde el mexicano expondrá el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Marco Verde también participó en el pesaje previo a su séptima presentación como profesional.

El último trámite oficial confirmó la pelea estelar de la función. Cruz registró 138.8 libras, mientras que el puertorriqueño Bravo marcó 139.2, ambos por debajo del límite de 140 libras de la división superligera. El enfrentamiento está programado a 12 asaltos y será la primera defensa del cinturón interino que posee el mexicano.

Tras cumplir con la báscula, 'Pitbull' Cruz y Néstor Bravo protagonizaron un TENSO intercambio de miradas y palabras…#BoxAzteca 🥊



🔴 'Pitbull' Cruz vs Néstor Bravo EN VIVO, este sábado 19 de septiembre a las 11:00 PM en https://t.co/OqITMZBecz y Azteca 7 👊 pic.twitter.com/Elc1AzmhBl — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 18, 2026

Pitbull Cruz y Néstor Bravo cumplen con el peso antes de disputar el título

Después de bajar de la báscula, Cruz y Bravo volvieron a encontrarse durante el último cara a cara antes de subir al cuadrilátero. Los dos intercambiaron algunas palabras durante el encuentro frente a los medios, antes de ser separados para cerrar las actividades previas a la función.

El ‘Pitbull’ llegará al combate con récord profesional de 28 victorias, tres derrotas y dos empates, con 18 triunfos por nocaut. Bravo, por su parte, presenta una marca de 24 victorias y una derrota, con 17 nocauts. El puertorriqueño tendrá además diferencia de estatura y alcance respecto al campeón interino.

Para Cruz será su regreso al cuadrilátero después del empate por decisión mayoritaria frente a Lamont Roach Jr. en diciembre de 2025. El mexicano conquistó posteriormente el campeonato interino superligero del CMB al derrotar por decisión unánime a Omar Salcido en julio de 2026, cinturón que ahora pondrá en juego ante Bravo.

La pelea también representará un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre México y Puerto Rico en el boxeo. Durante la conferencia previa, Cruz señaló que su objetivo es conservar el campeonato en el mes de septiembre, mientras Bravo aseguró haberse preparado para responder al estilo del mexicano.

Marco Verde marca 157.6 libras para enfrentar a Guillermo Hernández

Marco Verde también pasó por la báscula antes de enfrentar a Guillermo Hernández, en un combate entre peleadores invictos que forma parte de la cartelera principal. El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 registró 157.6 libras, mientras que Hernández apareció con 160.6, una diferencia de tres libras entre ambos.

Verde y Hernández protagonizaron posteriormente su último cara a cara. Ambos permanecieron frente a frente durante varios segundos sin que se registraran empujones, antes de abandonar el escenario. Hernández mostró una bandera de El Salvador, país de origen de su familia, mientras el mexicano realizó movimientos de sombra.

El sinaloense llegará a San Diego con seis victorias en seis presentaciones como profesional y tres nocauts, después de iniciar su carrera rentada en mayo de 2025. Hernández también se mantiene invicto, con marca de 7-0 y cuatro triunfos antes del límite. Su enfrentamiento fue pactado a ocho asaltos.

La cartelera sufrió además una modificación durante el pesaje. La pelea entre Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. y Meiirim Nursultanov fue retirada de la función debido a un problema de salud de Ramos, por lo que la programación principal quedó encabezada por Cruz-Bravo, acompañada por Daniel Blancas ante Sergio Jiménez, Marco Verde contra Guillermo Hernández y Eumir Marcial frente a Omar Huerta.

La función se celebrará este sábado 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California, con Cruz-Bravo como combate principal. Premier Boxing Champions confirmó que la transmisión de la cartelera comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, 18:00 de México, a través de DAZN.

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