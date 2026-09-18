Jugando Claro, en vivo | Jueves 17 de septiembre

La primera convocatoria de Rafael Márquez y el Clásico Nacional serán los principales temas de una emisión

Falta cargar propiedades para mostrar este video. Ve a la página de edición para completarlas.

La Selección Mexicana comienza una nueva etapa con Rafael Márquez al frente y su primera convocatoria ya abrió el debate entre los aficionados. En Jugando Claro analizarán los nombres incluidos, las novedades y las ausencias que dejó la primera lista del nuevo entrenador del Tricolor.

La convocatoria de Márquez llega con varios cambios respecto al grupo que trabajó Javier Aguirre durante el Mundial 2026. Regresos, nuevas caras y futbolistas que quedaron fuera forman parte de la conversación, mientras el nuevo cuerpo técnico comienza a definir las piezas que utilizará durante este proceso rumbo a 2030.

Chivas llega al Clásico Nacional bajo los reflectores

El otro gran tema de Jugando Claro será el Clásico Nacional entre Chivas y América. El Guadalajara atraviesa un momento que ha generado expectativas alrededor del equipo y llega al partido con la etiqueta de favorito en el debate previo al encuentro.

Sin embargo, esa condición también representa una presión adicional para el Rebaño. La mesa analizará si Chivas debe asumir esa responsabilidad y demostrar dentro de la cancha que su presente le permite llegar con ventaja ante las Águilas.

¿América llega como víctima ante Chivas?

Del otro lado estará América, que afrontará el Clásico Nacional con la necesidad de responder ante uno de sus principales rivales. En Jugando Claro se pondrá sobre la mesa si las Águilas realmente llegan como víctimas o si este tipo de partidos hace que las diferencias previas pierdan relevancia.

El debate estará centrado en el momento de ambos equipos, las expectativas que rodean al partido y la presión que tendrá cada uno cuando comience el encuentro.

Jugando Claro lleva hasta ti el análisis y el debate de los temas que marcan la actualidad deportiva. Sigue a Claro Sports para mantenerte informado sobre la Selección Mexicana, Liga MX, fútbol internacional y las noticias más importantes del deporte.

TE PUEDE INTERESAR