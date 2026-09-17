Isaac Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: fecha, horario, cartelera y dónde ver en vivo la pelea de box por el peso superligero

Isaac ‘Pitbull’ Cruz enfrenta a Néstor Bravo el 19 de septiembre en San Diego. Consulta horario, cartelera completa y dónde ver la pelea en vivo desde México por tele y streaming

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo, en vivo | Claro Sports

Isaac ‘Pitbull’ Cruz regresará al cuadrilátero para exponer el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el puertorriqueño Néstor Bravo. El combate encabezará la función que Premier Boxing Champions organizará en San Diego, California.

La pelea está pactada a 12 asaltos y representa la primera presentación del mexicano desde su empate por decisión mayoritaria contra Lamont Roach Jr., registrado en diciembre de 2025. Cruz llegará con marca de 28 victorias, tres derrotas, dos empates y 18 nocauts.

Bravo afrontará la oportunidad con récord de 24 triunfos, una derrota y 17 victorias por la vía del nocaut. El puertorriqueño viene de superar por nocaut técnico a Pedro Campa y buscará aprovechar su diferencia de estatura y alcance frente al campeón interino.

El compromiso también marcará la primera pelea del ‘Pitbull’ bajo la dirección de Eddy Reynoso. La función contará con la participación de Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. y del medallista olímpico mexicano Marco Verde, de acuerdo con la cartelera oficial de Premier Boxing Champions.

¿Cuándo es la pelea del Pitbull Cruz vs Néstor Bravo? Fecha y horario

Isaac Cruz y Néstor Bravo se enfrentarán el sábado 19 de septiembre de 2026 en la Pechanga Arena de San Diego. La cartelera principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México; 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos.

La hora de acceso al cuadrilátero para la pelea estelar dependerá de la duración de los combates anteriores. No existe un horario fijo para el inicio de Cruz vs Bravo, aunque se espera que se desarrolle durante la parte final de la función. Por su parte, TV Azteca anunció el comienzo de su transmisión a las 23:00 horas de la CDMX.

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo por el peso superligero: esta es la cartelera completa

Además del campeonato interino superligero, la velada incluirá otro cinturón interino del CMB en la división de peso mediano. Jesús Ramos Jr. defenderá su corona frente al invicto Meiirim Nursultanov, quien llegará con registro de 20 victorias.

La cartelera principal queda conformada de la siguiente manera:

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Néstor Bravo: 12 rounds por el título interino superligero del CMB.

12 rounds por el título interino superligero del CMB. Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. vs Meiirim Nursultanov: 12 rounds por el título interino mediano del CMB.

12 rounds por el título interino mediano del CMB. Daniel Blancas vs Sergio Jiménez : ocho o 10 rounds en peso supermediano.

: ocho o 10 rounds en peso supermediano. Marco Verde vs Guillermo Hernández: ocho rounds en peso mediano.

Marco Verde disputará su séptima pelea como profesional después de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El mazatleco enfrentará al también invicto Guillermo Hernández, mientras que Sergio Jiménez intentará quitarle el invicto a Daniel Blancas.

¿Dónde ver en vivo la pelea de box de Isaac Pitbull Cruz vs Néstor Bravo? Canales de TV y streaming

La pelea podrá verse gratis en México por Azteca 7, cuya cobertura comenzará a las 23:00 horas. TV Azteca también anunció la transmisión mediante aztecadeportes.com y su aplicación.

Para seguir la cartelera principal desde las 18:00 horas estará disponible DAZN mediante suscripción. PBC incluyó la función del 19 de septiembre entre sus eventos sin pago por evento, por lo que los usuarios podrán acceder con un plan activo de la plataforma. Los horarios pueden modificarse debido a la duración de las peleas preliminares.

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