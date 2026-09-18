Peloteando, en vivo | Viernes 18 de septiembre

Peloteando repasa la agenda deportiva con la primera convocatoria de Rafa Márquez, el Clásico Nacional, España y la NFL

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, abre la jornada con las noticias que marcan la agenda. Rafael Márquez define su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana, con la que comenzará oficialmente su etapa como entrenador del Tricolor y tomará sus primeras decisiones rumbo al nuevo proceso.

En la Liga MX, América y Chivas cierran su preparación para el Clásico Nacional, un partido que enfrenta a dos de los protagonistas del Apertura 2026 y que puede tener impacto en la parte alta de la clasificación. Además, España presentó su primera convocatoria después de conquistar la Copa del Mundo, con el inicio de una nueva etapa para la selección campeona.

La actividad internacional también llega desde la NFL, donde los Buffalo Bills inauguraron su nuevo estadio con una victoria 41-31 sobre los Detroit Lions en el arranque de la Semana 2. Sigue en Peloteando toda la información, previas, resultados y análisis del deporte nacional e internacional, de lunes a viernes a las 9:00 AM por Claro Sports.

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