Semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026: ¿Cómo quedaron los partidos de ida y cuándo se juegan los de vuelta?

Revise el resumen de los juegos de ida de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay y el día y hora de los de vuelta.

Llaves de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay | Vizzor Image

La Liga Femenina BetPlay 2026 está en una de sus fases más emocionantes, pues está en juego el pase a la gran final del certamen. En estos momentos se desarrollan las semifinales y ya se cumplió con los partidos de ida, encuentros en los que solo hubo un equipo que se puede decir tomó una ligera ventaja.

Recordemos que las llaves son entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, mientras que la otra la conforman Independiente Santa Fe y Millonarios. La primera comenzó en la ciudad de Medellín, mientras que la otra se llevó a cabo en El Campín con el conjunto ‘Cardenal’ oficiando como local.

En el Atanasio Girardot las ‘Azucareras’ pegaron primero y toman la ventaja para la vuelta, que será en su casa. Como tal la escuadra caleña comenzó perdiendo porque Manuela González anotó el primero del compromiso en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento vino la arremetida con goles de Ingrid Guerra y Melanin Aponzá.

El otro cruce fue un vibrante clásico capitalino que finalizó en igualdad a dos goles. Santa Fe se puso arriba gracias a un gol de Karen Hernández que definió con un remate cruzado. Luego Millonarios remontó con tantos de Kelly Restrepo y Lina Gómez en un periodo de tiempo corto. El tema es que Andrea Pérez volvió a poner todo en paridad y así culminó ese primer duelo.

¿Cuándo son los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay?

Este domingo 20 de septiembre se van a disputar los dos encuentros, con la salvedad que serán en horario distinto. Cali recibe a Nacional en su estadio sobre las 4:15 p.m. A las 6:30 p.m. en El Campín, pero con Millonarios como local, se define la segunda llave. Tener presente que en dado caso que haya empate, la clasificación se define desde el punto penal en cualquiera de los casos.

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Por último, los dos equipos que se metan a la gran final jugarán por el título también a partidos de ida y vuelta. Como ya está establecido en el reglamento, termina de local el club que tenga la mayor cantidad de puntos en la tabla de la reclasificación, es decir, el que tenga mejor posición en esa estadística.

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