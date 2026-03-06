Bravas de León vs Diablos Rojos Femenil en vivo: transmisión Liga Mexicana de Softbol 2026

Sigue en vivo toda la acción de la Liga Mexicana de Softbol en la multiplataforma de Claro Sports

La Liga Mexicana de Sóftbol entra en su etapa decisiva y cada juego comienza a tomar un peso importante rumbo a la postemporada. Este viernes 6 de marzo, Bravas de León y Diablos Rojos Femenil vuelven a verse las caras en el Estadio Alfredo Harp Helú, en un duelo clave dentro de la serie. El conjunto de León buscará reaccionar y llevarse el segundo encuentro para mantenerse en la pelea por escalar posiciones en la recta final de la temporada regular.

Por su parte, Diablos Rojos Femenil intentará aprovechar la localía para imponer condiciones y seguir sumando victorias frente a su afición. Con los playoffs cada vez más cerca, ambos equipos saben que cada triunfo puede marcar la diferencia en la clasificación, por lo que se espera un partido intenso y lleno de emociones.

¿A qué hora es el partido Bravas de León vs Diablos Rojos Femenil de la Liga Mexicana de Softbol hoy 6 de marzo?

El partido de la Liga Mexicana de Softbol entre Bravas y Diablos Rojos Femenil dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

¿Quién transmite en vivo la Liga Mexicana de Softbol 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El partido de Bravas y Diablos Rojos Femenil se podrá disfrutar por la multiplataforma de Claro Sports así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.

