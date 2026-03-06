La American Cup de Gimnasia Artística regresa tras seis años de ausencia

La competencia tendrá un formato renovado con el sistema de equipos mixto, prueba que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Después de seis años de ausencia, la American Cup de Gimnasia Artística regresa este 7 de marzo en Nevada, Estados Unidos, con un formato renovado que servirá como adelanto del sistema de equipos mixtos que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La competencia reunirá a algunas de las principales figuras del deporte y contará con participación mexicana.

El evento reunirá a 43 gimnastas de ocho países: Brasil, China, Gran Bretaña, México, Filipinas, España, Estados Unidos y Japón, en una competencia que promete alto nivel técnico y que forma parte del calendario internacional rumbo a los próximos ciclos olímpicos.

Entre las figuras destacadas del certamen se encuentran el japonés Hashimoto Daiki, campeón olímpico y una de las grandes referencias de la gimnasia mundial, además de la estadounidense Hezly Rivera, integrante del equipo de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en Paris 2024. También competirá la china Zhang Qingying, campeona mundial de viga de equilibrio en 2025.

La delegación mexicana estará integrada por seis gimnastas, con representación tanto en la rama femenil como varonil. En la categoría femenil destaca Natalia Escalera, originaria de Baja California, actual campeona nacional y quien finalizó en la posición 17 del Mundial de Yakarta 2025.

Junto a Escalera competirán Mariangela Flores, de Coahuila, y Paulina Guerra, de Monterrey, quienes buscarán aportar puntos importantes para el equipo mexicano en esta competencia internacional.

En la rama varonil, el equipo nacional estará conformado por Isaac Núñez, también de Baja California y ganador de la primera etapa del clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos de Santiago 2026, además de Mario Rojas, de Mexicali, y Rodrigo Gómez, nacido en San Diego.

La competencia se disputará en tres rondas bajo el nuevo formato mixto. En la primera fase participarán ocho equipos con dos hombres y dos mujeres por país; posteriormente se eliminará un equipo en la primera ronda y dos más en la segunda. Los cuatro equipos restantes avanzarán a la fase final para disputar el podio, donde la suma de las puntuaciones individuales definirá la clasificación final por equipos.

Te puede interesar: