Yerson Mosquera, la única luz en un oscuro Wolverhampton

El colombiano fue titular y uno de los pocos rendimientos aceptables en la derrota del Wolverhampton ante Liverpool por la FA Cup.

Se llevó a cabo la quinta ronda de la FA Cup con presencia de un colombiano. El Liverpool visitó al Wolverhampton Wanderes en el Estadio Molineux. El conjunto de Yerson Mosquera no pudo evitar la caída y los ‘reds’ se llevaron la victoria por tres goles a uno.

El primer tiempo no tuvo emoción alguna y los ‘lobos’ estaban logrando la épica. Pues, para nadie es un secreto que el gran favorito de esta serie era el equipo dirigido por el neerlandés Arne Slot. Un bloque defensivo muy sólido, a pesar de la temprana amonestación al minuto 17 de Santiago Bueno, supo sobreponerse en los primeros 45 minutos.

Pero como dice la popular frase, “tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”. Al minuto 51, Andrew Robertson abrió el marcador para el conjunto visitante y, solo dos minutos después, Mohamed Salah aumentó la ventaja para los ‘reds’. Curtis Jones anotó el tercero del Liverpool y Hwang Hee-Chan hizo el tanto del descuento.

Así le fue a Yerson Mosquera ante Liverpool

Yerson Mosquera fue titular y disputó la totalidad del partido entre Wolverhampton y Liverpool por la quinta ronda de la FA Cup. El colombiano fue el defensor con mejor calificación de conjunto local. Una luz entre tanta oscuridad dentro de la realidad que vive el equipo dirigido por Rob Edwards.

El zaguero central registró 30 de 36 pases acertados, cinco pases en el último tercio, dos de cinco pases largos completados, uno de dos centros exitosos, cuatro despejes y tres recuperaciones. Datos y estadísticas que lo ponen como uno de los pocos rescatables de la desastrosa temporada de los ‘lobos’.

Con 24 años y muchísima actividad, Yerson Mosquera aspira a tener una chance de estar dentro de la convocatoria mundialista de la Selección Colombia. 24 partidos jugados en toda la temporada y una calificación promedio de más de 6.5 puntos, es un carta interesante, teniendo en cuenta que la realidad de su equipo es muy mala.

