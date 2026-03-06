¿Quién ha sido el mejor jugador guatemalteco de la primera rueda del Clausura 2026?

Anotó más de la mitad de los goles de su equipo, que está en baja.

Fajardo ha sido el mejor guatemalteco del primer ruedo. (Mictlán Facebook)

La primera rueda del Torneo Clausura 2026 de Guatemala pasó y en la previa del inicio de la segunda parte, realizamos una suerte de análisis para conocer quién ha sido el mejor futbolista nacido en el país, que más se destacó durante las 11 primeras fechas. De acuerdo a lo que esgrime la tabla de goleadores, el más valioso fue el gran Willy Fajardo, autor de cinco tantos para su querido Mictlán.

Lo de Fajardo es realmente valioso, teniendo en cuenta de que marcó cinco goles para un equipo que, curiosamente marcha último y atraviesa un presente duro, por eso es valorable el hecho de poder destacar en un equipo que por el momento no lo pasa bien. Para entender la dimensión del aporte de Fajardo, hizo cinco de los ocho tantos que anotó el equipo en el torneo.

El equipo de Mictlán marcha último en la tabla de posiciones con tan solo 9 puntos producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, y la realidad es que sufrió un cambio de entrenador para agravó la situación. Flavio Rego Da Silva dejó el cargo tras la derrota contra Cobán Imperial el pasado 8 de febrero, que en ese momento significaba la tercera seguida y por ende entendiendo que su ciclo estaba terminado.

El caso fue que Fajardo ha sido a la fecha el jugador de Guatemala con mejor performance. Su faena goleadora inició en la jornada inicial anotando un doblete para la resonante victoria 2-1 del equipo contra Municipal, en lo que fue el primer gran bombazo del campeonato.

Tras su estreno goleador, pasó cuatro fechas sin anotar y recién volvió a marcar contra Cobán Imperial de visitante. Luego, le anotó a Comunicaciones en la derrota del su equipo por 2-1 y en la siguiente jornada le hizo a Marquense el tanto de la victoria, con el que su equipo volvió a la victoria.

En síntesis, Fajardo ha sido el jugador de nacionalidad guatemalteca más destacado sin dudas, por su gran cantidad de goles, promediando casi uno cada dos partidos, y porque consiguió lucirse en medio de una crisis de fútbol y resultados con sus compañeros del que hasta el momento no puede salir.

El máximo artillero hasta la fecha es el uruguayo Diego Casas con 7 gritos. Curiosamente, pese a ser quien más goles anotó, no pudo ayudar de la mejor manera a su equipo, el Deportivo Marquense. Los Leones no están en un buen presente, iniciarán la segunda ronda

Por otro lado, los que vienen por detrás son el argentino Nicolás Martínez, de Deportivo Mixco, y el brasileño Janderson Pereira, con seis. Con cinco aparecen Willy Fajardo y el colombiano Duarte, de Comunicaciones.

