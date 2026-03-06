¿Qué le pasa al América? Adolfo Ríos analiza la crisis y el momento de Malagón

El exportero analiza la actualidad azulcrema, muestra preocupación por el guardameta y advierte señales de tensión interna, presión histórica y posibles finales de ciclo en el club

El Club América atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con resultados que han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo dentro y fuera de la cancha. Las dudas se han extendido desde el rendimiento de los jugadores hasta la estructura deportiva del club.

En entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, el exportero americanista Adolfo Ríos analizó la actualidad del conjunto azulcrema, el momento que vive Luis Ángel Malagón en la portería y las señales internas que, desde su perspectiva, reflejan un entorno complicado dentro del equipo.

La crisis del América

Para Ríos, el momento del América no se puede ocultar. El exguardameta considera que la situación del club refleja problemas que van más allá del terreno de juego y que también se perciben en el funcionamiento colectivo. “Hay cosas que no puedes ocultar, hay situaciones que son evidentes. El América está en crisis, por supuesto que está en crisis. Hay una situación real, no solamente por los temas que están afectando extracancha, sino porque eso está prácticamente de la mano con lo que pasa en la cancha y con lo que los jugadores están dejando de hacer”.

El exportero explicó que los resultados recientes han expuesto tensiones internas que no siempre se hacen públicas, pero que terminan reflejándose durante los partidos. “Empiezas a ver que hay situaciones incómodas que no se dan a conocer fuera, eso está bien, pero que dentro de la cancha se notan”.

El momento de Malagón en la portería

Uno de los temas que abordó Ríos fue el nivel actual del portero Luis Ángel Malagón, quien ha sido señalado tras algunos resultados recientes del equipo. El exguardameta considera que el arquero americanista atraviesa un momento complejo marcado por la presión. “Lo veo desconfiado y lo veo presionado. Una cosa es tener los resultados que en un momento dado tuviste con América, cuando todo reflejaba la confianza que él transmitía, y hoy en día se le ve preocupado. En la portería esa es una situación complicada, porque más allá de que tengas buenas actuaciones o no, hay una presión que compartes cuando los resultados no llegan”.

Ríos también analizó su partido ante Juárez, señalando que la responsabilidad no recae únicamente en el arquero. “En la jugada del primer gol achica bien. Para mi gusto lo hace correctamente, pero después los jugadores se meten a la portería en lugar de marcar a los receptores del balón. La primera instancia para Malagón es evitar que tiren a puerta y lo cumple bien, pero en la segunda jugada termina recibiendo el gol”.

Según explicó, este tipo de situaciones reflejan problemas colectivos dentro del equipo. “Son cuestiones que se están dando en América por esa falta de comunicación y por la falta de resultados, que termina perjudicando a todas las posiciones”.

La presión permanente de jugar en el América

Ríos también habló sobre el peso que implica defender la camiseta del América, un club en el que la exigencia histórica no permite procesos largos ni margen para errores. “Es una etiqueta que no te puedes quitar. En el momento en que llegas a América, toda la historia del club te la echas encima. Es una mochila muy pesada”.

El exportero explicó que la presión no proviene solo de los resultados, sino también del entorno que rodea al equipo. “No solamente son las entrevistas o la afición. También están los jugadores, la directiva y el cuerpo técnico. Es algo que tienes como presión permanente. Sabes a lo que llegas”.

Además, destacó que en instituciones como el América el tiempo de adaptación prácticamente no existe. “Hay equipos donde no hay tiempo de adaptación ni tranquilidad para llevar un proceso. Tienes en todo momento la presión de resultados inmediatos y eso es América”.

Señales internas y posibles fines de ciclo

Otro de los puntos que analizó Ríos fue la posibilidad de que el equipo esté atravesando el final de un ciclo, tanto en la cancha como en la estructura deportiva. “Hay momentos para terminar ciclos por parte de jugadores y hay momentos para terminar ciclos por parte de técnicos. Incluso hay momentos para terminar ciclos por parte de la dirección deportiva. Hoy en día hay señales”.

El exarquero mencionó algunos mensajes públicos que, a su juicio, reflejan un entorno de incertidumbre dentro del club. “Que el técnico salga y mencione que le gustaría dirigir en la Liga de España o que el auxiliar diga que estará viendo opciones para dirigir selecciones juveniles. Esa falta de comunicación se va viendo y es palpable”.

También señaló que las decisiones médicas y deportivas pueden generar tensiones dentro del plantel. “El jugador es quien decide si está listo para jugar, no solamente el alta de un cuerpo médico. Todo ese tipo de situaciones van mermando el funcionamiento del equipo”.

Ríos considera que la intranquilidad puede afectar directamente el rendimiento futbolístico. “Si no hay unión, no vas a salir a decirlo. Pero es diferente que no haya unión a que haya desconfianza o intranquilidad, porque esa intranquilidad te lleva a un nivel más bajo”.

Incluso señaló que algunos futbolistas podrían estar pensando en su futuro fuera del club. “Esa intranquilidad está llevando a que muchos jugadores tengan en la cabeza la posibilidad de salir del América, y eso afecta en la cuestión futbolística cuando los resultados no llegan”.

La evaluación de Santiago Baños y la estructura del club

Finalmente, Adolfo Ríos analizó el papel de la dirección deportiva encabezada por Santiago Baños, reconociendo los logros obtenidos en años recientes. “Los resultados hablan por sí solos. Ya es un histórico como directivo del América y del fútbol mexicano. Tener tres títulos y conseguirlos en base a resultados es algo que está en la vitrina y no es reprochable”.

Sin embargo, también señaló que algunas decisiones recientes podrían reflejar problemas en la estructura del club. “Si la dirección deportiva no tiene la confianza o la personalidad para sentarte con tu técnico y definir qué jugadores traer, y el entrenador termina pidiendo refuerzos directamente con el dueño, ahí hay un problema”.

Para Ríos, esa dinámica puede indicar una ruptura dentro del club. “Eso determina que se rompió el hilo de confianza que tiene que haber entre una dirección deportiva y un entrenador”.

Y concluyó señalando que, en este escenario, la responsabilidad deportiva recae principalmente en André Jardine. “Hoy en día quien está obligado a dar resultados es el técnico, porque él definió qué jugadores llegaban. Al final, los resultados van a marcar quién continúa y quién no”.

