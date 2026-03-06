Álvaro Arbeloa tiene fe en el Real Madrid: “Queda mucha liga y muchos puntos”

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, celebró la victoria de 1-2 frente al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos durante la jornada 27

El Real Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa aún mantiene la esperanza de que su eterno rival, el Barcelona, deje escapar puntos en la recta final del campeonato. No obstante, el técnico del conjunto merengue reconoce que gran parte de las posibilidades pasan por el propio rendimiento de su equipo si quieren edificar el milagro en esta etapa decisiva de la temporada. Tras el resultado positivo frente al RC Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos, el entrenador considera que todavía existe una oportunidad real de recortar distancias y aspirar a alcanzar al líder de la competición.

“Queda mucha Liga, muchos puntos. Va a ser una guerra cada partido. Tiene mucho mérito nuestro partido de hoy. Estoy muy, muy feliz con la gente que ha querido venir, que ha querido empujar”, recalcó el estratega en conferencia de prensa tras el partido de este viernes 6 de marzo.

El equipo blanco se llevó una victoria por 1-2 ante el RC Celta de Vigo, un resultado donde sufrieron más de la cuenta. El conjunto madridista se adelantó al minuto 11 con un remate dentro del área de Aurélien Tchouaméni tras un saque de esquina, pero los locales igualaron al 25’ cuando Borja Iglesias aprovechó un centro de Williot Swedberg. Cuando el encuentro parecía terminar en empate, Federico Valverde apareció en el tiempo añadido con un potente disparo desde fuera del área para asegurar los tres puntos del cuadro de la capital española.

“Ojalá sea una victoria que recordemos si ganamos la Liga. Nos guía el camino que queremos seguir en cada partido. Esto es el Real Madrid, creer y luchar. Ojalá sea un punto de inflexión”, recalcó Álvaro Arbeloa frente a los medios de comunicación.

Un Real Madrid lleno de jóvenes promesas

Con 63 puntos en LaLiga, el Real Madrid se mantiene como sublíder a solo una unidad del FC Barcelona, aunque la situación se complica debido a que el conjunto azulgrana todavía tiene un partido pendiente. En este contexto, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no solo depende de sus propios resultados, sino también de un posible tropiezo de su rival directo. A este panorama se suman las múltiples bajas que han afectado al plantel en el cierre de la temporada, una circunstancia que ha obligado al técnico a recurrir a jóvenes talentos de la cantera, entre ellos Thiago Pitarch, considerado una de las promesas del club merengue.

“A Thiago hay que darle muchísimo mérito una vez más. Es un jugador que toca y se mueve, que se ofrece, necesitamos ese tipo de jugadores dinámicos. Hay que poner en valor a Thiago y también cómo han salido Palacios, Manuel Ángel y Gonzalo. Hay que dar mucho más valor a nuestra cantera”, indicó el entrenador del Real Madrid. “Hemos asumido un riesgo con Mendy. Sabíamos que no era el escenario ideal para él, jugar 90 minutos después de tanto tiempo. Cuando él está en el campo es más fácil que el Madrid gane. Siempre tiene una sonrisa, necesitamos jugadores así y que esperen su oportunidad”.

