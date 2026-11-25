La despedida de Antonio Mohamed del Toluca, el inicio de la Liguilla, el legado de Diego Armando Maradona y la Semana 12 de la NFL marcan la agenda deportiva

La actualidad deportiva se vive en Peloteando, el morning show de Claro Sports, donde este miércoles analizamos el anuncio de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien, entre lágrimas, confirmó su salida del Toluca una vez que concluya su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental. Repasamos las razones detrás de su decisión y lo que representa su despedida para los Diablos Rojos.

La Liguilla de la Liga MX también ocupa un lugar en nuestra mesa de debate. Monterrey recibe al América en el Gigante de Acero para abrir una de las series de los cuartos de final, mientras que analizamos las posibilidades de Chivas y Cruz Azul, equipos que parten como favoritos en sus respectivas eliminatorias ante Pachuca y León.

Además, recordamos el legado de Diego Armando Maradona a seis años de su fallecimiento y la huella que dejó en el fútbol mundial. También ponemos la mirada en los emparrillados, con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers, que inaugura la Semana 12 de la NFL. Acompáñanos en Peloteando con toda la información, el análisis y el debate sobre los temas que marcan la agenda deportiva.